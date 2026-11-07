Deux titulaires absents contre Anderlecht : le Club de Bruges dévoile sa sélection

Scott Crabbé, journaliste football
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Deux titulaires absents contre Anderlecht : le Club de Bruges dévoile sa sélection
Photo: © Photonews

Le Club de Bruges devra se passer de deux joueurs importants dimanche pour le choc face à Anderlecht. Ivan Leko ne pourra pas compter sur Jan Virgili et Freddie Potts. L'entraîneur croate a dévoilé sa sélection et apporte plusieurs modifications par rapport au match de Ligue des champions contre le PSV.

Jan Virgili avait dû quitter le terrain sur blessure durant la première période mercredi soir à Eindhoven. Il n'est pas encore suffisamment rétabli pour jouer dimanche contre Anderlecht.

Dans la sélection dévoilée ce samedi par le Club de Bruges, Freddie Potts est également absent. C'est logique, puisque le milieu de terrain est suspendu et devra donc faire l'impasse sur ce choc. Leko perd ainsi deux titulaires indiscutés.

Le management de Leko sera crucial

La comparaison avec la sélection européenne fait apparaître d'autres différences. Andrej Vasovic ne fait plus partie du groupe non plus. Le jeune attaquant figurait encore dans le noyau pour le match contre le PSV.

En revanche, Tian Nai Koren effectue son retour. Le talent de 17 ans était absent sur la scène européenne mais retrouve désormais une place dans le groupe. Leko a ainsi choisi 21 joueurs, contre 23 pour le déplacement à Eindhoven.

Qui pour remplacer Potts et Virgili ?

La composition du milieu de terrain sera particulièrement intéressante. Félix Lemaréchal semble être un possible remplaçant de Potts, tandis que Lynnt Audoor figure également à nouveau dans la sélection. Sur l'aile, Leko devra aussi trouver une solution. Mamadou Diakhon était monté au jeu contre le PSV et fait à nouveau partie des options.

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