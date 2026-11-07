Drame dans un club amateur belge : des escrocs pourraient avoir volé 100.000 euros

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C'est un coup dur pour l'OG Vorselaar. Le club amateur anversois a été victime d’une vaste affaire d’escroquerie. Des criminels sont parvenus à retirer de l’argent des comptes bancaires du club. Le montant pourrait atteindre pas moins de 100.000 euros.

Les faits ont été découverts juste avant le week-end dernier. Des escrocs avaient pris contact par téléphone avec un collaborateur du club. À l’aide d’un prétexte, ils ont convaincu cette personne d’effectuer certaines manipulations, ce qui leur a permis d’accéder aux comptes bancaires. De grosses sommes d’argent ont ensuite disparu.

Un énorme coup financier pour l'OG Vorselaar

Le club a immédiatement contacté la police et la cellule fraude de la banque. Des tentatives ont été faites pour récupérer l’argent disparu, mais cela semble pour l’instant particulièrement difficile. Le président Glenn Van de Vel a confirmé les faits à la Gazet van Antwerpen, sans toutefois vouloir communiquer de montant précis.

Selon le même média, le préjudice pourrait s’élever à 100.000 euros. Le montant qui sera définitivement perdu n’est pas encore connu. Pour une association amateur largement dépendante des bénévoles, des sponsors et de ses propres revenus, un tel revers financier peut peser très lourd.

Les projets d’avenir également en danger

L’escroquerie survient en outre à un moment particulièrement délicat. L'OG Vorselaar travaille avec l’administration communale sur des projets de nouveau centre sportif. Les infrastructures existantes sont vieillissantes et le club espère trouver une solution avec la commune pour l’avenir. Un processus de participation avait déjà été organisé à ce sujet l’été dernier.


Le bourgmestre Simon Dens regrette également la situation. La commune examine actuellement quel soutien financier elle peut apporter au projet d’infrastructure. Malgré ce lourd revers, l'OG Vorselaar souhaite poursuivre les discussions. La grande question est désormais de savoir combien d’argent pourra encore être récupéré et quelles seront les conséquences de cette fraude sur le fonctionnement quotidien et les projets d’avenir du club.

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