Du spectacle au Bosuil, mais aussi des regrets : l'Antwerp continue à faire du surplace

Du spectacle au Bosuil, mais aussi des regrets : l'Antwerp continue à faire du surplace
Photo: © Photonews

L'Antwerp a de nouveau laissé filer des points en route. Le Great Old a pris l’avantage à deux reprises face à Lommel, mais n’est pas parvenu à conserver son avantage, concédant un partage 2-2.

L'Antwerp a pourtant très bien entamé la rencontre et s’est créé une grosse occasion dès les premières minutes par l’intermédiaire de Carlos Mejia. Pourtant, c’est Lommel qui s’est procuré l'opportunité la plus nette avec un penalty forcé après 18 minutes. Don-Angelo Konadu s'est élancé des onze mètres, mais le gardien Taishi Nozawa a maintenu son équipe à flot.

Les locaux ont ensuite continué à pousser et en ont été récompensés cinq minutes avant la mi-temps. Mejia a envoyé un centre dangereux et Snayder Porozo a pu dévier le ballon au fond des filets au second poteau. L’équipe de Marvin Compper a ainsi rejoint les vestiaires avec une avance de 1-0.

Konadu s'offre un doublé

Mais après la pause, tout a immédiatement mal tourné pour le Great Old. Konadu a profité d’une défense passive pour placer une tête égalisatrice. La déception n’a toutefois pas duré longtemps : à peine cinq minutes plus tard, Modibo Fofana a redonné l’avantage à l’équipe locale.

L'Antwerp a néanmoins de nouveau laissé le match lui échapper. À la 66e minute, Bahmed Deuff s’est manqué dans sa relance, permettant à Konadu d’inscrire son deuxième but de la soirée. Le Néerlandais a même frôlé le triplé un peu plus tard, mais a trouvé la barre transversale.


La fin de match aurait tout aussi bien pu sourire au Bosuil, mais Matthias Pieklak a maintenu Lommel à flot par plusieurs arrêts. Le score est donc resté bloqué à 2-2, une nouvelle déception pour les Anversois, bloqués à la treizième place.

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