Fin de carrière pour Jesús Owono ? Les révélations inquiétantes d'une proche du gardien

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Fin de carrière pour Jesús Owono ? Les révélations inquiétantes d'une proche du gardien
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Ana Maye, une proche de Jesús Owono, a donné des nouvelles du gardien du FC Andorre après le drame qui a coûté la vie à Jesús de Miguel.

Depuis le décès de Jesús de Miguel (paix à son âme), Ana Maye tente de faire entendre un message : Jesús Owono a besoin d'aide. Cette proche du gardien du FC Andorre s'inquiète de son état et des insultes qui visent sa famille.

"Le frère de Jesús est traité d'assassin. Il est intimidé dans son équipe de football et même insulté par des parents de joueurs. C'est très dur", explique-t-elle dans la presse espagnole. Owono a reçu des messages haineux, au point de fermer ses réseaux sociaux.

Jesús Owono pourrait arrêter sa carrière

Le gardien était impliqué dans le choc avec de Miguel, décédé quelques heures plus tard. Depuis ce drame, il éprouverait un sentiment de culpabilité et envisagerait d'arrêter le football.

"Il ne sait pas comment gérer"

"Il ne sait pas comment gérer tout cela", ajoute sa proche. Owono pense beaucoup à la famille du défunt, qui laisse derrière lui une femme et un enfant d'un an et demi.


Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes du drame et établir si une éventuelle responsabilité peut être retenue. Il faudra déterminer si le choc entre les deux joueurs relève d'un accident de jeu ou si une faute a été commise.

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