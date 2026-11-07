Gianni Infantino candidat à sa réélection : 25 pays pourraient lui apporter leur soutien

Gianni Infantino veut rester à la tête de la FIFA malgré les critiques. Le président suisse peut compter sur un nouveau soutien pour sa réélection.

À quelques mois de la prochaine élection présidentielle de la FIFA, Gianni Infantino cherche à conserver son poste. Le Suisse ne fait pas l'unanimité. Plusieurs confédérations, dont l'UEFA et la CONCACAF, contestent sa gestion du football mondial.

Le président de la FIFA est critiqué pour son projet de faire entrer des investisseurs privés dans les grandes compétitions internationales. Malgré ces tensions, il poursuit sa campagne et tente de convaincre les fédérations qui disposent d'un droit de vote.

Un coup de pouce venu des Caraïbes

Infantino a effectué un déplacement dans les Caraïbes, où il a évoqué une augmentation des aides financières. Un argument important pour les petites fédérations, qui dépendent en partie de ces moyens pour développer leurs infrastructures et leurs équipes.

Infantino devra faire face à d'autres candidats, parmi lesquels Ramon Vega et Kozo Tashima. La bataille pour la présidence de la FIFA est loin d'être terminée.



L'Union caribéenne de football a annoncé qu'elle soutiendrait sa candidature. L'organisation représente 31 pays, dont 25 pourront participer au vote. Elle a salué l'aide apportée par la FIFA.