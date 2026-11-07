Grande première sous le maillot de Charleroi : "Une surprise mais pas un cadeau"

Scott Crabbé, journaliste football
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Grande première sous le maillot de Charleroi : "Une surprise mais pas un cadeau"
Photo: © Photonews

Face à Westerlo, Mory Kera a débuté son tout premier match en équipe fanion avec Charleroi. Avec les bons mots de son entraîneur Mario Kohnen.

Changement de dernière minute dans la composition de Charleroi : forfait de dernière minute, Amine Boukamir a dû céder sa place à Mory Kera. Le milieu défensif de 18 ans n'avait pas encore débuté le moindre match avec l'équipe A du Sporting.

Régulièrement titulaire en D1 Amateurs avec les espoirs, déjà plusieurs fois monté au jeu en D1A, l'ancien international U18 belge s'est mis au diapason de ses coéquipiers contre Westerlo (victoire 1-5).

"C'était une surprise mais ce n'était pas un cadeau, il a mérité sa place. Il est jeune mais il a fait un top match, je suis fier de lui", le félicite son entraîneur Mario Kohnen au micro de DAZN.

Charleroi tout simplement plus fort

Le coach carolo se réjouit de cette dernière démonstration de force avant la trêve. "Je suis très satisfait de la victoire, Westerlo est une top équipe. En première mi-temps on a su rester patient. La deuxième mi-temps était incroyable car on a mieux joué au ballon et on a marqué des buts qu'on méritait".

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Avec ses 27 points, Charleroi double provisoirement l'Union Saint-Gilloise pour se hisser à hauteur du Club de Bruges en tête du classement. Mais ces deux équipes doivent encore jouer demain.

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