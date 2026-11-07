"Il y a cette énorme pression" : Felice Mazzu prend la défense de Vincent Kompany

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
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"Il y a cette énorme pression" : Felice Mazzu prend la défense de Vincent Kompany
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Les problèmes de santé de Vincent Kompany ont remis la santé mentale des entraîneurs au centre des discussions. Felice Mazzu, coach de l'AS Eupen, a réagi au débat. Pour lui, les salaires élevés ne justifient pas la pression.

"On le dit bien trop souvent : celui qui gagne plus doit travailler plus dur. Ce n'est pas vrai", affirme Felice Mazzu dans le Grenz-Echo. Il a constaté à quel point ce raisonnement revenait souvent lorsqu'il abordait le sujet. Selon lui, on considère trop souvent que les entraîneurs n'ont pas le droit de montrer des signes de fatigue ni de tomber malades.

Une énorme pression dans un grand club comme le Bayern

Mazzu explique que la charge mentale varie fortement d'un entraîneur à l'autre. Les critiques après les défaites, les attentes des supporters et la pression de la direction ne pèsent pas de la même manière sur tout le monde. Pour Vincent Kompany, il faut tenir compte du contexte particulier du Bayern Munich.

"Imaginez comment il travaille. La fatigue joue un rôle important. Et il y a aussi cette énorme pression. Dans un club comme le Bayern, elle est tout simplement différente", explique Mazzu. Il insiste sur le fait que le travail d'un entraîneur ne s’arrête pas après un match ou un entraînement.

"Ce n'est pas normal de devoir continuer à travailler quand on est malade"

Mazzu arrive souvent au club dès sept heures du matin et reste parfois jusqu'à cinq ou six heures du soir. Il ne souhaite pas comparer son métier à celui d'une personne qui effectue un travail physiquement pénible. "Je ne veux absolument pas dire que notre métier est plus difficile que celui d'un ouvrier qui se lève à cinq heures et travaille dur toute la journée".

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Pour Mazzu, un salaire élevé ne doit pas être une raison pour minimiser les problèmes de santé. "Il ne faut pas considérer comme normal le fait d'être malade simplement parce que l'on gagne plus dans son travail".

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