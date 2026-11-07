"J'ai vu dans ses yeux qu'il était fier de moi" : Hazard joue un grand rôle dans le retour en forme de Lavia

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
| Commentaire
"J'ai vu dans ses yeux qu'il était fier de moi" : Hazard joue un grand rôle dans le retour en forme de Lavia
Photo: © Photonews / © photonews

Après de longs mois compliqués par les blessures, Romeo Lavia retrouve progressivement du temps de jeu à Chelsea. Le milieu belge peut compter sur le soutien d'Eden Hazard, qui l'encourage à poursuivre ses efforts à Stamford Bridge.

Chelsea s'est imposé 2-0 face à Manchester United samedi dernier. Une belle soirée pour Romeo Lavia, qui a eu droit à une visite particulière. Présent à Stamford Bridge, Eden Hazard est descendu sur la pelouse après le coup de sifflet final pour saluer les joueurs. Un moment qui a beaucoup compté pour le jeune Diable Rouge.

"J'ai vu qu'il était fier de moi"

Lavia entretient une relation particulière avec l'ancienne star de Chelsea. Les deux compatriotes échangent régulièrement et Hazard suit de près son évolution. Dans un entretien sur les réseaux sociaux de Chelsea, Lavia a expliqué à quel point la présence de l'ancien Diable compte pour lui.

"C'est une figure très importante pour moi. Nous nous parlons souvent. C'était agréable de le voir ici et j'ai vu dans ses yeux qu'il était heureux pour moi et fier de moi. Cela me donne plus de motivation", a confié Lavia. Avec son passé à Chelsea, Hazard est un modèle. L'ancien ailier a inscrit 110 buts en sept saisons au sein du club londonien et a remporté deux titres de champion.

Arrivé à Chelsea en 2023 pour 53 millions de livres en provenance de Southampton, Lavia a passé une bonne partie de ses premières saisons à l'infirmerie. Les blessures l'ont empêché d'enchaîner les matchs et de s'imposer dans l'équipe. Le milieu belge retrouve du temps de jeu et peut compter sur les encouragements d'Hazard.

Les blessures semblent enfin derrière lui

Cette saison, Lavia est enfin épargné par les blessures. Présent dans le groupe pour chaque rencontre de Premier League, il a disputé 90 minutes contre Liverpool en League Cup, puis face à Manchester United. Le milieu belge a aussi retrouvé sa place chez les Diables Rouges.

"Tant que je me sens bien, je ferai tout pour aider l'équipe à obtenir des résultats. Je me sens bien et je suis très satisfait de mes prestations", a déclaré Lavia. Il est conscient qu'il est loin d'avoir atteint tout son potentiel. "Je suis jeune et il y a beaucoup de domaines dans lesquels je peux m'améliorer. Nous essayons de travailler là-dessus durant la semaine. C'est un processus".

Le milieu de terrain se dit satisfait de l'encadrement dont il bénéficie à Chelsea. "Le travail que nous effectuons avec toutes les personnes au sein du club se déroule bien jusqu'à présent. Il faut continuer ainsi et, espérons-le, nous pourrons poursuivre de cette manière." Après neuf journées, Chelsea occupe la quatrième place avec seize points.

Dimanche, Chelsea se déplacera à Sunderland. La trêve internationale suivra, avant un nouveau match à domicile contre Leeds United. Pour Lavia, l’essentiel sera de rester en forme et de poursuivre sa progression.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Chelsea
Sunderland
Roméo Lavia
Eden Hazard

Plus de news

Plus de 50 centimètres d'écart : une journaliste doit monter sur un escabeau... pour interviewer Courtois

Plus de 50 centimètres d'écart : une journaliste doit monter sur un escabeau... pour interviewer Courtois

10:20
Fin de carrière pour Jesús Owono ? Les révélations inquiétantes d'une proche du gardien

Fin de carrière pour Jesús Owono ? Les révélations inquiétantes d'une proche du gardien

09:40
"On peut jouer les yeux fermés" : Adnane Abid convaincu par le système d'Euvrard au Standard

"On peut jouer les yeux fermés" : Adnane Abid convaincu par le système d'Euvrard au Standard

09:20
"Il y a cette énorme pression" : Felice Mazzu prend la défense de Vincent Kompany

"Il y a cette énorme pression" : Felice Mazzu prend la défense de Vincent Kompany

09:00
Hein Vanhaezebrouck avait vu juste : Van Bommel sélectionne l'attaquant qu'il réclamait depuis des années

Hein Vanhaezebrouck avait vu juste : Van Bommel sélectionne l'attaquant qu'il réclamait depuis des années

21:40
1
"Notre milieu a été très performant" : Vincent Euvrard a trouvé des réponses après la victoire du Standard

"Notre milieu a été très performant" : Vincent Euvrard a trouvé des réponses après la victoire du Standard

08:40
"Je ressentais les critiques venant du public" : le triplé de Dennis Ayensa tombe à pic pour le Standard

"Je ressentais les critiques venant du public" : le triplé de Dennis Ayensa tombe à pic pour le Standard

08:20
Qui pour remplacer Freddie Potts ? Les différentes options d'Ivan Leko pour le choc face à Anderlecht

Qui pour remplacer Freddie Potts ? Les différentes options d'Ivan Leko pour le choc face à Anderlecht

08:00
"Comment ose-t-il ?" : Koni De Winter a-t-il pris une décision qu'il pourrait regretter ?

"Comment ose-t-il ?" : Koni De Winter a-t-il pris une décision qu'il pourrait regretter ?

21:00
Les Diables Rouges en quarts de finale de la Ligue des Nations ? Voici leurs chances de qualification

Les Diables Rouges en quarts de finale de la Ligue des Nations ? Voici leurs chances de qualification

20:40
Le prochain entraîneur de Pro League sur la sellette ?

Le prochain entraîneur de Pro League sur la sellette ?

07:30
La surprise de van Bommel : qui est Kongolo, l'un des grands gagnants de la liste des Diables ?

La surprise de van Bommel : qui est Kongolo, l'un des grands gagnants de la liste des Diables ?

20:20
Choquant : un footballeur menacé d'exécution... après avoir refusé de jouer en sélection

Choquant : un footballeur menacé d'exécution... après avoir refusé de jouer en sélection

07:00
60 millions d'euros pour un grand espoir polonais ? Le Bayern de Kompany s'intéresse à une pépite du FC Porto

60 millions d'euros pour un grand espoir polonais ? Le Bayern de Kompany s'intéresse à une pépite du FC Porto

06:30
Ayensa en feu : le Standard de Liège met fin à sa disette en Pro League grâce à un triplé

Ayensa en feu : le Standard de Liège met fin à sa disette en Pro League grâce à un triplé

23:33
1
La tension monte entre le Club NXT et les RSCA Futures : les joueurs du noyau A ont tout à prouver

La tension monte entre le Club NXT et les RSCA Futures : les joueurs du noyau A ont tout à prouver

23:20
1
Plus spectaculaire que la Premier League et la Liga : la Pro League n'avait plus connu ça depuis 23 ans

Plus spectaculaire que la Premier League et la Liga : la Pro League n'avait plus connu ça depuis 23 ans

23:00
Un retour de poids : la Turquie dévoile sa liste pour affronter la Belgique et la France

Un retour de poids : la Turquie dévoile sa liste pour affronter la Belgique et la France

22:00
Penalty manqué et rouge direct : soirée sous haute tension en Challenger Pro League

Penalty manqué et rouge direct : soirée sous haute tension en Challenger Pro League

22:20
Le mauvais choix de club ? Un Diable Rouge dans le dur en Premier League

Le mauvais choix de club ? Un Diable Rouge dans le dur en Premier League

21:20
"C'est absolument anormal" : Philippe Albert révolté par le choix de Koni De Winter de refuser la sélection

"C'est absolument anormal" : Philippe Albert révolté par le choix de Koni De Winter de refuser la sélection

17:00
6
The Athletic consacre un article de fond à un Diable : "Vous connaissez Astérix et Obélix ? C'est Obélix"

The Athletic consacre un article de fond à un Diable : "Vous connaissez Astérix et Obélix ? C'est Obélix"

16:00
La surprise du chef en attaque : Zidane dévoile sa liste pour les prochains matchs de l'équipe de France

La surprise du chef en attaque : Zidane dévoile sa liste pour les prochains matchs de l'équipe de France

19:40
Malick Fofana, Lucas Stassin ou encore Julien Duranville : voici la liste des Diablotins

Malick Fofana, Lucas Stassin ou encore Julien Duranville : voici la liste des Diablotins

15:20
Bonne nouvelle pour l'Union Saint-Gilloise : le dossier Dylan Aquino prend une tournure favorable

Bonne nouvelle pour l'Union Saint-Gilloise : le dossier Dylan Aquino prend une tournure favorable

20:00
"Une prestation intimidante", "Comme des taureaux" : la presse espagnole sous le choc de l'Union Réaction

"Une prestation intimidante", "Comme des taureaux" : la presse espagnole sous le choc de l'Union

19:00
"Dites-le honnêtement" : Mats Rits tacle Renard et Borguet après son départ d'Anderlecht

"Dites-le honnêtement" : Mats Rits tacle Renard et Borguet après son départ d'Anderlecht

19:20
Hugo Cuypers profite de la situation de Romelu Lukaku pour être sélectionné pour la première fois ?

Hugo Cuypers profite de la situation de Romelu Lukaku pour être sélectionné pour la première fois ?

14:00
1
Un ancien Diable Rouge libéré sous bracelet électronique

Un ancien Diable Rouge libéré sous bracelet électronique

18:30
Vincent Kompany bientôt de retour sur le banc du Bayern ? Son adjoint donne de ses nouvelles

Vincent Kompany bientôt de retour sur le banc du Bayern ? Son adjoint donne de ses nouvelles

18:00
"Ils nous ont surpris" : l'hommage de l'entraîneur du Celta Vigo à une Union diabolique Réaction

"Ils nous ont surpris" : l'hommage de l'entraîneur du Celta Vigo à une Union diabolique

17:30
"Il a pris sa décision et je ne peux rien y changer" : un Diable Rouge a refusé d'être sélectionné

"Il a pris sa décision et je ne peux rien y changer" : un Diable Rouge a refusé d'être sélectionné

12:42
1
Voici la deuxième liste de Mark van Bommel à la tête des Diables Rouges, avec deux surprises

Voici la deuxième liste de Mark van Bommel à la tête des Diables Rouges, avec deux surprises

12:17
1
Les clubs et les joueurs de Pro League risquent de perdre un gros avantage fiscal

Les clubs et les joueurs de Pro League risquent de perdre un gros avantage fiscal

16:40
Le Portugal dévoile sa première sélection sans Cristiano Ronaldo

Le Portugal dévoile sa première sélection sans Cristiano Ronaldo

15:40
Un plan "anti-Carlos Forbs" pour Anderlecht à Bruges ? "Et tous les autres Forbs de leur équipe !"

Un plan "anti-Carlos Forbs" pour Anderlecht à Bruges ? "Et tous les autres Forbs de leur équipe !"

16:20

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 10
Everton Everton 3-1 Coventry City Coventry City
Leeds United Leeds United 13:30 Tottenham Tottenham
Arsenal Arsenal 16:00 Hull City Hull City
Fulham Fulham 16:00 Newcastle Utd Newcastle Utd
Nottingham Forest Nottingham Forest 18:30 Manchester City Manchester City
Ipswich Town Ipswich Town 08/11 Bournemouth Bournemouth
Crystal Palace Crystal Palace 08/11 Liverpool Liverpool
Brighton Brighton 08/11 Brentford Brentford
Sunderland Sunderland 08/11 Chelsea Chelsea
Manchester United Manchester United 08/11 Aston Villa Aston Villa

Dernières réactions

JoBg JoBg a propos de "C'est absolument anormal" : Philippe Albert révolté par le choix de Koni De Winter de refuser la sélection Sandirap77 Sandirap77 a propos de Ayensa en feu : le Standard de Liège met fin à sa disette en Pro League grâce à un triplé Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de La tension monte entre le Club NXT et les RSCA Futures : les joueurs du noyau A ont tout à prouver El Malvario El Malvario a propos de Hein Vanhaezebrouck avait vu juste : Van Bommel sélectionne l'attaquant qu'il réclamait depuis des années den strep den strep a propos de Une grande première pour le héros de Vigo : le changement qui donne des ailes à Besfort Zeneli Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Mark van Bommel explique son choix de sélectionner Josué Kongolo : "Il a l'occasion de faire ses preuves" JoBg JoBg a propos de Voici le onze d'Anderlecht pour la réception du RB Salzbourg, avec un retour et une absence Davgn Davgn a propos de Hugo Cuypers profite de la situation de Romelu Lukaku pour être sélectionné pour la première fois ? El Malvario El Malvario a propos de Voici la deuxième liste de Mark van Bommel à la tête des Diables Rouges, avec deux surprises El Malvario El Malvario a propos de Kevin De Bruyne ciblé par de vives critiques à Naples : "Il se sent supérieur et ne se bat pas" Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved