"J'ai vu dans ses yeux qu'il était fier de moi" : Hazard joue un grand rôle dans le retour en forme de Lavia

Après de longs mois compliqués par les blessures, Romeo Lavia retrouve progressivement du temps de jeu à Chelsea. Le milieu belge peut compter sur le soutien d'Eden Hazard, qui l'encourage à poursuivre ses efforts à Stamford Bridge.

Chelsea s'est imposé 2-0 face à Manchester United samedi dernier. Une belle soirée pour Romeo Lavia, qui a eu droit à une visite particulière. Présent à Stamford Bridge, Eden Hazard est descendu sur la pelouse après le coup de sifflet final pour saluer les joueurs. Un moment qui a beaucoup compté pour le jeune Diable Rouge.

"J'ai vu qu'il était fier de moi"

Lavia entretient une relation particulière avec l'ancienne star de Chelsea. Les deux compatriotes échangent régulièrement et Hazard suit de près son évolution. Dans un entretien sur les réseaux sociaux de Chelsea, Lavia a expliqué à quel point la présence de l'ancien Diable compte pour lui.

"C'est une figure très importante pour moi. Nous nous parlons souvent. C'était agréable de le voir ici et j'ai vu dans ses yeux qu'il était heureux pour moi et fier de moi. Cela me donne plus de motivation", a confié Lavia. Avec son passé à Chelsea, Hazard est un modèle. L'ancien ailier a inscrit 110 buts en sept saisons au sein du club londonien et a remporté deux titres de champion.

Arrivé à Chelsea en 2023 pour 53 millions de livres en provenance de Southampton, Lavia a passé une bonne partie de ses premières saisons à l'infirmerie. Les blessures l'ont empêché d'enchaîner les matchs et de s'imposer dans l'équipe. Le milieu belge retrouve du temps de jeu et peut compter sur les encouragements d'Hazard.

Les blessures semblent enfin derrière lui

Cette saison, Lavia est enfin épargné par les blessures. Présent dans le groupe pour chaque rencontre de Premier League, il a disputé 90 minutes contre Liverpool en League Cup, puis face à Manchester United. Le milieu belge a aussi retrouvé sa place chez les Diables Rouges.





"Tant que je me sens bien, je ferai tout pour aider l'équipe à obtenir des résultats. Je me sens bien et je suis très satisfait de mes prestations", a déclaré Lavia. Il est conscient qu'il est loin d'avoir atteint tout son potentiel. "Je suis jeune et il y a beaucoup de domaines dans lesquels je peux m'améliorer. Nous essayons de travailler là-dessus durant la semaine. C'est un processus".

Le milieu de terrain se dit satisfait de l'encadrement dont il bénéficie à Chelsea. "Le travail que nous effectuons avec toutes les personnes au sein du club se déroule bien jusqu'à présent. Il faut continuer ainsi et, espérons-le, nous pourrons poursuivre de cette manière." Après neuf journées, Chelsea occupe la quatrième place avec seize points.

Dimanche, Chelsea se déplacera à Sunderland. La trêve internationale suivra, avant un nouveau match à domicile contre Leeds United. Pour Lavia, l’essentiel sera de rester en forme et de poursuivre sa progression.