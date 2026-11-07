"Je ressentais les critiques venant du public" : le triplé de Dennis Ayensa tombe à pic pour le Standard

Trois buts et le trophée d'homme du match pour Dennis Ayensa. Le Standard de Liège a battu Beveren 3-0 vendredi soir.

Dennis Ayensa a inscrit son premier triplé en carrière vendredi soir contre Beveren 3-0. L'attaquant iranien a grandement contribué à la victoire du Standard de Liège qui n'avait plus gagné en championnat depuis le 5 septembre (contre l'Antwerp). Après la rencontre, il est revenu sur sa prestation au micro de DAZN.

"Nous réaliserons nos objectifs"

"C'est important pour moi, évidemment. Mais ça l'est surtout pour le Standard. Match après match, en restant concentrés et en évoluant comme nous venons de le faire face à Beveren, nous réaliserons nos objectifs".

Ayensa a ouvert le score à la quatrième minute avant d'inscrire deux nouveaux buts en seconde période, dont un sur penalty. Une efficacité qui avait fait défaut à l'attaquant lors des dernières rencontres.

Ayensa soulagé après son triplé

Interrogé sur ce qui avait changé par rapport aux précédents matchs, l'Iranien a évoqué le travail de ses coéquipiers. "Me concernant, la différence entre ce vendredi et la venue de Courtrai, c'est le nombre de bons ballons arrivés en zone de finition".

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L'attaquant a confié que les critiques des supporters l'avaient touché ces dernières semaines. Il espère pouvoir aborder la suite avec plus de sérénité. "Si maintenant mon bébé veut bien me laisser tranquille, je vais mieux dormir. Les matches précédents, je ressentais les critiques venant du public. Ici, forcément, je vais me sentir libéré".