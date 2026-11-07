Jess Thorup est très clair avant de se déplacer à l'Union Saint-Gilloise ce dimanche

Le KRC Genk se prépare à un déplacement particulièrement difficile sur la pelouse de l'Union dimanche. Mais Jess Thorup ne veut pas s'avouer vaincu.

Pour Genk, il s'agira aussi d'un test important après la déconvenue du week-end dernier à Malines. Après trois victoires consécutives, les Limbourgeois ont subi un coup d'arrêt et ce résultat a, selon Jess Thorup, durement touché le groupe.

Sur le site officiel du club, l'entraîneur danois indique que des discussions franches ont eu lieu dans le vestiaire cette semaine. “Le niveau que nous avons affiché à Malines m'a surpris. Nous avons eu de bonnes discussions avec les joueurs. Nous devons maintenant relever la tête et montrer la bonne réaction.”

Pas de peur face à l'Union

Thorup a beaucoup de respect pour ce que l'Union a construit ces dernières années, mais il ne veut pas que cela se transforme en crainte dimanche. “Ils ont une très solide réputation à domicile. Ils n'ont plus perdu au parc Duden depuis longtemps.”

Il y voit pourtant un défi supplémentaire. “Nous avons beaucoup de respect pour ce qu'ils font, mais nous n'avons certainement pas peur. Les statistiques sont faites pour être changées. Dimanche est une occasion de le faire pour nous.”

Fier de Kongolo

En plus du match contre l'Union, Genk a également reçu une bonne nouvelle cette semaine. Josue Kongolo a été sélectionné chez les Diables Rouges, une convocation qui fait visiblement plaisir à Thorup.



Lire aussi… Josué Kongolo, la surprise du chef Van Bommel : le Genkois s'exprime›

“Je pense que tout le monde voit son potentiel. Ce n'était qu'une question de temps selon moi”, a déclaré Thorup. “Donner leur chance aux jeunes issus de notre académie et les aider à devenir internationaux : c'est l'un de nos principaux objectifs.”