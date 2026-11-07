Josué Kongolo, la surprise du chef Van Bommel : le Genkois s'exprime

Josué Kongolo est l'un des deux nouveaux venus dans la sélection de Mark van Bommel. Une sacrée surprise qui reste dans une certaine logique sportive. Le défenseur genkois arrivera à Tubize avec modestie mais ambition.

Josué Kongolo (20 ans) est donc Diable Rouge : le défenseur central du KRC Genk profite notamment de la blessure de Zeno Debast et du refus de Koni De Winter de répondre à l'appel de Mark van Bommel. Il vit un rêve éveillé, comme il l'a expliqué à Sporza.

Mais Kongolo sait aussi qu'il risque de ne pas jouer énormément : lors de la dernière trêve internationale, Van Bommel a offert très peu de temps de jeu aux défenseurs centraux réservistes. Ca ne lui pose pas de problème.

Kongolo ne viendra pas en réclamant du temps de jeu

"Ce n'est pas comme si j'allais arriver et réclamer de jouer", déclare Josué Kongolo dans Sporza. "Je suis heureux de faire partie de la sélection, et je serais reconnaissant d'obtenir du temps de jeu. Je tenterai de me mettre en évidence à l'entraînement et ce sera au coach de décider si je mérite de jouer".

Le Genkois est en tout cas ravi que ses progrès récents ne soient pas passés inaperçus aux yeux du sélectionneur des Diables. "Je trouve que j'ai progressé par rapport à la saison passée", estime-t-il. "J'étais peut-être un peu trop gentil, je montrais trop de respect à l'adversaire. Aujourd'hui, je suis content de ma manière de jouer".

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Un style qu'il décrit en quelques mots : "Je n'abandonne jamais, je suis un bosseur, fort au duel, et je lis bien le jeu", résume Kongolo. "Je suis quelqu'un de calme dans la vie mais sur le terrain, un déclic se fait".