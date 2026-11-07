Josué Kongolo, la surprise du chef Van Bommel : le Genkois s'exprime

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Josué Kongolo, la surprise du chef Van Bommel : le Genkois s'exprime
Photo: © Photonews

Josué Kongolo est l'un des deux nouveaux venus dans la sélection de Mark van Bommel. Une sacrée surprise qui reste dans une certaine logique sportive. Le défenseur genkois arrivera à Tubize avec modestie mais ambition.

Josué Kongolo (20 ans) est donc Diable Rouge : le défenseur central du KRC Genk profite notamment de la blessure de Zeno Debast et du refus de Koni De Winter de répondre à l'appel de Mark van Bommel. Il vit un rêve éveillé, comme il l'a expliqué à Sporza.

Mais Kongolo sait aussi qu'il risque de ne pas jouer énormément : lors de la dernière trêve internationale, Van Bommel a offert très peu de temps de jeu aux défenseurs centraux réservistes. Ca ne lui pose pas de problème. 

Kongolo ne viendra pas en réclamant du temps de jeu

"Ce n'est pas comme si j'allais arriver et réclamer de jouer", déclare Josué Kongolo dans Sporza. "Je suis heureux de faire partie de la sélection, et je serais reconnaissant d'obtenir du temps de jeu. Je tenterai de me mettre en évidence à l'entraînement et ce sera au coach de décider si je mérite de jouer".

Le Genkois est en tout cas ravi que ses progrès récents ne soient pas passés inaperçus aux yeux du sélectionneur des Diables. "Je trouve que j'ai progressé par rapport à la saison passée", estime-t-il. "J'étais peut-être un peu trop gentil, je montrais trop de respect à l'adversaire. Aujourd'hui, je suis content de ma manière de jouer".

Lire aussi… La surprise de van Bommel : qui est Kongolo, l'un des grands gagnants de la liste des Diables ?
Un style qu'il décrit en quelques mots : "Je n'abandonne jamais, je suis un bosseur, fort au duel, et je lis bien le jeu", résume Kongolo. "Je suis quelqu'un de calme dans la vie mais sur le terrain, un déclic se fait". 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Union SG - KRC Genk en live sur Walfoot.be à partir de 18:30 (08/11).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Union SG
Josue Ndenge Kongolo

Plus de news

Une présence surprenante : Jan Vertonghen est actuellement en formation dans un club belge

Une présence surprenante : Jan Vertonghen est actuellement en formation dans un club belge

14:30
Drame dans un club amateur belge : des escrocs pourraient avoir volé 100.000 euros

Drame dans un club amateur belge : des escrocs pourraient avoir volé 100.000 euros

14:00
"Jusqu'aux toilettes" : un ancien d'Anderlecht explique comment faire mal au Club de Bruges

"Jusqu'aux toilettes" : un ancien d'Anderlecht explique comment faire mal au Club de Bruges

12:30
Plus sélectionné depuis Tedesco : un Diable Rouge continue son chemin en Bundesliga

Plus sélectionné depuis Tedesco : un Diable Rouge continue son chemin en Bundesliga

13:00
"Anderlecht ne va pas faire d'étincelles" : un mauvais présage pour les Mauves avant le choc à Bruges ?

"Anderlecht ne va pas faire d'étincelles" : un mauvais présage pour les Mauves avant le choc à Bruges ?

11:40
3
"Avant, Anderlecht était un exemple, maintenant on s'en moque" : le club bruxellois paie ses erreurs

"Avant, Anderlecht était un exemple, maintenant on s'en moque" : le club bruxellois paie ses erreurs

11:20
1
Gianni Infantino candidat à sa réélection : 25 pays pourraient lui apporter leur soutien

Gianni Infantino candidat à sa réélection : 25 pays pourraient lui apporter leur soutien

12:00
Une œuvre d'art plutôt qu'un maillot : un joueur de l'Antwerp se distingue pour la bonne cause

Une œuvre d'art plutôt qu'un maillot : un joueur de l'Antwerp se distingue pour la bonne cause

11:00
"On a été dominés sur tous les fronts" : le Standard n'a laissé aucune chance à Beveren

"On a été dominés sur tous les fronts" : le Standard n'a laissé aucune chance à Beveren

10:40
La surprise de van Bommel : qui est Kongolo, l'un des grands gagnants de la liste des Diables ?

La surprise de van Bommel : qui est Kongolo, l'un des grands gagnants de la liste des Diables ?

20:20
Plus de 50 centimètres d'écart : une journaliste doit monter sur un escabeau... pour interviewer Courtois

Plus de 50 centimètres d'écart : une journaliste doit monter sur un escabeau... pour interviewer Courtois

10:20
Josué Kongolo a failli manquer l'appel de Mark van Bommel : "Normalement, je ne réponds pas..."

Josué Kongolo a failli manquer l'appel de Mark van Bommel : "Normalement, je ne réponds pas..."

15:00
"On peut jouer les yeux fermés" : Adnane Abid convaincu par le système d'Euvrard au Standard

"On peut jouer les yeux fermés" : Adnane Abid convaincu par le système d'Euvrard au Standard

09:20
"J'ai vu dans ses yeux qu'il était fier de moi" : Hazard joue un grand rôle dans le retour en forme de Lavia

"J'ai vu dans ses yeux qu'il était fier de moi" : Hazard joue un grand rôle dans le retour en forme de Lavia

10:00
Fin de carrière pour Jesús Owono ? Les révélations inquiétantes d'une proche du gardien

Fin de carrière pour Jesús Owono ? Les révélations inquiétantes d'une proche du gardien

09:40
"Notre milieu a été très performant" : Vincent Euvrard a trouvé des réponses après la victoire du Standard

"Notre milieu a été très performant" : Vincent Euvrard a trouvé des réponses après la victoire du Standard

08:40
"Il y a cette énorme pression" : Felice Mazzu prend la défense de Vincent Kompany

"Il y a cette énorme pression" : Felice Mazzu prend la défense de Vincent Kompany

09:00
"Je ressentais les critiques venant du public" : le triplé de Dennis Ayensa tombe à pic pour le Standard

"Je ressentais les critiques venant du public" : le triplé de Dennis Ayensa tombe à pic pour le Standard

08:20
Qui pour remplacer Freddie Potts ? Les différentes options d'Ivan Leko pour le choc face à Anderlecht

Qui pour remplacer Freddie Potts ? Les différentes options d'Ivan Leko pour le choc face à Anderlecht

08:00
Le prochain entraîneur de Pro League sur la sellette ?

Le prochain entraîneur de Pro League sur la sellette ?

07:30
Plus spectaculaire que la Premier League et la Liga : la Pro League n'avait plus connu ça depuis 23 ans

Plus spectaculaire que la Premier League et la Liga : la Pro League n'avait plus connu ça depuis 23 ans

23:00
Choquant : un footballeur menacé d'exécution... après avoir refusé de jouer en sélection

Choquant : un footballeur menacé d'exécution... après avoir refusé de jouer en sélection

07:00
Bonne nouvelle pour l'Union Saint-Gilloise : le dossier Dylan Aquino prend une tournure favorable

Bonne nouvelle pour l'Union Saint-Gilloise : le dossier Dylan Aquino prend une tournure favorable

20:00
60 millions d'euros pour un grand espoir polonais ? Le Bayern de Kompany s'intéresse à une pépite du FC Porto

60 millions d'euros pour un grand espoir polonais ? Le Bayern de Kompany s'intéresse à une pépite du FC Porto

06:30
Ayensa en feu : le Standard de Liège met fin à sa disette en Pro League grâce à un triplé

Ayensa en feu : le Standard de Liège met fin à sa disette en Pro League grâce à un triplé

23:33
1
"Comment ose-t-il ?" : Koni De Winter a-t-il pris une décision qu'il pourrait regretter ?

"Comment ose-t-il ?" : Koni De Winter a-t-il pris une décision qu'il pourrait regretter ?

21:00
La tension monte entre le Club NXT et les RSCA Futures : les joueurs du noyau A ont tout à prouver

La tension monte entre le Club NXT et les RSCA Futures : les joueurs du noyau A ont tout à prouver

23:20
1
Penalty manqué et rouge direct : soirée sous haute tension en Challenger Pro League

Penalty manqué et rouge direct : soirée sous haute tension en Challenger Pro League

22:20
Un retour de poids : la Turquie dévoile sa liste pour affronter la Belgique et la France

Un retour de poids : la Turquie dévoile sa liste pour affronter la Belgique et la France

22:00
Hein Vanhaezebrouck avait vu juste : Van Bommel sélectionne l'attaquant qu'il réclamait depuis des années

Hein Vanhaezebrouck avait vu juste : Van Bommel sélectionne l'attaquant qu'il réclamait depuis des années

21:40
1
"Une prestation intimidante", "Comme des taureaux" : la presse espagnole sous le choc de l'Union Réaction

"Une prestation intimidante", "Comme des taureaux" : la presse espagnole sous le choc de l'Union

19:00
Le mauvais choix de club ? Un Diable Rouge dans le dur en Premier League

Le mauvais choix de club ? Un Diable Rouge dans le dur en Premier League

21:20
Les Diables Rouges en quarts de finale de la Ligue des Nations ? Voici leurs chances de qualification

Les Diables Rouges en quarts de finale de la Ligue des Nations ? Voici leurs chances de qualification

20:40
Mark van Bommel explique son choix de sélectionner Josué Kongolo : "Il a l'occasion de faire ses preuves"

Mark van Bommel explique son choix de sélectionner Josué Kongolo : "Il a l'occasion de faire ses preuves"

06/11
3
"Ils nous ont surpris" : l'hommage de l'entraîneur du Celta Vigo à une Union diabolique Réaction

"Ils nous ont surpris" : l'hommage de l'entraîneur du Celta Vigo à une Union diabolique

17:30
La surprise du chef en attaque : Zidane dévoile sa liste pour les prochains matchs de l'équipe de France

La surprise du chef en attaque : Zidane dévoile sa liste pour les prochains matchs de l'équipe de France

19:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 3-0 SK Beveren SK Beveren
Westerlo Westerlo 16:00 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 18:15 KV Malines KV Malines
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 20:45 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Antwerp Antwerp 20:45 Lommel SK Lommel SK
FC Bruges FC Bruges 08/11 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 08/11 KV Courtrai KV Courtrai
Union SG Union SG 08/11 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 08/11 Zulte Waregem Zulte Waregem

Dernières réactions

Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de "Anderlecht ne va pas faire d'étincelles" : un mauvais présage pour les Mauves avant le choc à Bruges ? JoBg JoBg a propos de "Avant, Anderlecht était un exemple, maintenant on s'en moque" : le club bruxellois paie ses erreurs El Malvario El Malvario a propos de "C'est absolument anormal" : Philippe Albert révolté par le choix de Koni De Winter de refuser la sélection Sandirap77 Sandirap77 a propos de Ayensa en feu : le Standard de Liège met fin à sa disette en Pro League grâce à un triplé Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de La tension monte entre le Club NXT et les RSCA Futures : les joueurs du noyau A ont tout à prouver El Malvario El Malvario a propos de Hein Vanhaezebrouck avait vu juste : Van Bommel sélectionne l'attaquant qu'il réclamait depuis des années den strep den strep a propos de Une grande première pour le héros de Vigo : le changement qui donne des ailes à Besfort Zeneli Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Mark van Bommel explique son choix de sélectionner Josué Kongolo : "Il a l'occasion de faire ses preuves" JoBg JoBg a propos de Voici le onze d'Anderlecht pour la réception du RB Salzbourg, avec un retour et une absence Davgn Davgn a propos de Hugo Cuypers profite de la situation de Romelu Lukaku pour être sélectionné pour la première fois ? Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved