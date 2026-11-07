"Jusqu'aux toilettes" : un ancien d'Anderlecht explique comment faire mal au Club de Bruges

Comment Anderlecht peut-il mettre le Club de Bruges en difficulté dimanche ? Frank Boeckx estime que les Mauves devront renforcer leur milieu de terrain pour empêcher les attaquants brugeois de recevoir trop de ballons.

Selon Frank Boeckx, ancien gardien d'Anderlecht c"est là que se trouve la clé. "Tresoldi n'a besoin que d'un bon centre pour marquer et les ailiers du Club sont très difficiles à arrêter en un contre un. Ce que vous pouvez faire, en revanche, c'est essayer de couper leur approvisionnement. C'est pourquoi j'opterais pour un marquage individuel au milieu de terrain", déclare-t-il dans HLN.

Kana doit suivre Vanaken partout

Boeckx alignerait Marco Kana et Ilias Koutsoupias côte à côte, avec Mario Stroeykens devant eux. Selon lui, ces trois joueurs doivent suivre individuellement les milieux brugeois. "Tu le suis partout (Vanaken), jusqu'aux toilettes pour ainsi dire, jusqu'à ce que tu tombes d'épuisement", conseillerait Boeckx à Kana.

L'ancien gardien est conscient que ça demande beaucoup d'énergie, mais Anderlecht peut l'anticiper avec des changements. Celui qui est fatigué après une heure doit être remplacé.

Anderlecht ne peut pas compter que sur les contres

Même lorsque le Club de Bruges a le ballon, Anderlecht ne peut pas, selon Boeckx, se contenter de reculer. "La Louvière peut se permettre de s'enfermer derrière et de faire la différence quelques fois dans un match sur un contre. Mais vous êtes Anderlecht, pas La Louvière".

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Les Mauves doivent tenter de jouer au football lorsqu'ils récupèrent le ballon. Le choix de Kana, Koutsoupias et Stroeykens est défendable au vu des chiffres : ils affichent les meilleurs pourcentages de passes réussies du noyau anderlechtois en championnat, avec respectivement 90,6, 88,7 et 88,8 %.