La moitié des points du début de saison en une semaine : un 6 sur 6 qui fait grand bien en bas de tableau

Scott Crabbé, journaliste football
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La moitié des points du début de saison en une semaine : un 6 sur 6 qui fait grand bien en bas de tableau
Photo: © Photonews

Louvain s'est imposé 2-0 contre Malines. Les Universitaires continuent leur remontée au classement et s'éloignent de la zone rouge.

Après avoir coûté sa tête à Frédéric De Meyer, Louvain faisait face à une autre équipe sous pression avec la visite de Malines. Le début de match est agréable, rythmé, mais marqué par un peu de déchet dans le dernier geste de chaque côté.

A la demi-heure, Dennis Praet a fait son entrée au jeu suite à la blessure de Marco Decherf. Le premier acte est surtout riche en phases arrêtées, mais pas en buts : 0-0 au repos.

Malines retombe dans ses travers

Le marquoir a en revanche évolué dès la reprise, avec la reprise victorieuse d'Emmanuel Addai sur un service de Robin Mirisola pour ouvrir le score (50e, 1-0).

Le but du break était proche de tomber à l'heure de jeu, mais la transversale a repoussé la frappe de Siebe Schrijvers. Malines a failli en profiter pour revenir au score, il a fallu un grand Dani Van den Heuvel pour repousser le tir audacieux de Cédric Van Meirvenne, qui partait en pleine lucarne.

Le VAR en action

Den Dreef a ensuite assisté à une fin de match assez tendue. L'arbitre a d'ailleurs brandi la carte rouge à Robin Mirisola pour une mauvaise réaction, mais le VAR l'a invité à revenir sur sa décision.

Finalement à onze contre onze pour défendre son but d'avance, Louvain a clos tout suspense dans le temps additionnel, avec le 2-0 signé William Balikwisha. De quoi s'offrir un 6 sur 6 et revenir à hauteur de son adversaire du soir à la dixième place, avec six points d'avance sur la zone rouge.

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