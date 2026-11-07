Le futur coach d'Openda et Duranville ? Voici le favori à la succession de Paulo Fonseca

Paulo Fonseca a quitté l'Olympique Lyonnais, abandonnant les Gones pour le poste d'entraîneur du Sporting Portugal. Son successeur pourrait bien être un ancien adjoint de Pep Guardiola.

C'était le séisme de ces derniers jours à Lyon : Paulo Fonseca, dont le travail était très apprécié, a quitté l'OL en cours de saison, direction le Sporting Portugal. Le club lisboète a dédommagé son homologue français (on parle de 5 millions d'euros de "montant de transfert"), mais l'Olympique Lyonnais se retrouve tout de même sans coach.

Et après un Portugais, c'est peut-être bien un Espagnol qui pourrait diriger Loïs Openda, Julien Duranville et leurs équipiers. Selon les informations du quotidien français L'Equipe, c'est Carlos Vicens (43 ans) qui devrait succéder à Paulo Fonseca sur le banc lyonnais.

Un ancien adjoint de Pep Guardiola en approche

Ironiquement, Vicens arriverait... du Portugal, puisqu'il entraînait le SC Braga jusqu'au 20 octobre dernier. Avant cela, l'Espagnol était l'adjoint de Pep Guardiola à Manchester City de 2021 à 2025.

Carlos Vicens est également réputé pour son travail à la tête des jeunes, puisqu'il a coaché les U18 de Manchester City et était avant cela directeur du centre de formation du CD Llosetense, ainsi que de celui de Santanyi.



Selon L'Equipe, un accord est tout proche entre toutes les parties, et Vicens devrait être intronisé à la tête de l'OL en début de semaine prochaine. En attendant, c'est Jorge Maciel qui est chargé de l'intérim ; l'OL se rend au Stade Brestois ce dimanche (17h15).