Le prochain entraîneur de Pro League sur la sellette ?

Muzamel Rahmat Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt
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Le prochain entraîneur de Pro League sur la sellette ?
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L'Antwerp doit absolument s'imposer ce week-end à domicile face à Lommel. Une nouvelle contre-performance pourrait fragiliser la position de Marvin Compper, qui a tenu à répondre aux critiques.

L'Antwerp recevra Lommel ce samedi à 20h45. Sous pression, le club anversois doit absolument s'imposer, même si son entraîneur, Marvin Compper, préfère ne pas le reconnaître aussi ouvertement.

Compper répond à la presse

"Vous parlez d'un match à gagner absolument. Nous ne devons pas surestimer ce genre de rencontres. Le Cercle était un match à gagner. Si nous considérons chaque match comme un match à gagner absolument, nous ne devons pas nous inquiéter de notre mentalité."

L’entraîneur s'est montré très clair lors de sa conférence de presse, comme l’a rapporté Het Nieuwsblad : chaque match compte. Il ne ressent pas spécialement de pression, même s'il sait que les résultats sont la première chose sur laquelle les entraîneurs sont jugés.

Vermeeren et Somers absents

"Nous ne sommes pas encore assez stables. Samedi sera un test de caractère pour nous. Comment allons-nous nous présenter et qu'avons-nous à offrir à nos supporters à domicile ?", s'interroge Compper. Il espère que les supporters le soutiendront.


Arthur Vermeeren et Thibo Somers sont tous les deux blessés et devraient très probablement manquer la rencontre contre Lommel. Un double coup dur pour l'entraîneur.

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