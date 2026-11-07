L'exemple à suivre pour Anderlecht : le RSCA Futures enchaîne et met une gifle au Club NXT !

À la veille du topper, il y avait un "petit" topper au programme en Challenger Pro League : les jeunes du RSC Anderlecht recevaient ceux du Club de Bruges. Et les Mauves ont déroulé !

En difficulté cette saison, le RSCA Future a enchaîné une deuxième victoire d'affilée, et s'est cette fois largement imposé face au Club NXT. Une victoire 4 buts à 0, avec notamment un beau but d'un certain Alexis Flips.

Titulaire et capitaine, le Français, écarté depuis longtemps du noyau A, a lancé les U23 d'Anderlecht vers leur large victoire. Les autres buts ont été inscrits par Joshua Nga Kana, Noa Ojea et Aliya N'Dao.

Liège lanterne rouge derrière le RSCA Futures

Avec cette deuxième victoire d'affilée, la deuxième de la saison seulement, le RSCA Futures dépasse le RFC Liège, désormais lanterne rouge de Challenger Pro League.

Le Club NXT, de son côté, est à la peine : les jeunes brugeois restent sur un 3/21, et sont désormais 11e au classement, deux points seulement devant leurs homologues anderlechtois.

Rappelons que dès cette saison , les U23 ne sont plus protégés par le statut dont ils disposaient encore la saison passée. Le RSCA Futures, le Club NXT, le Jong Gent et le Jong Genk peuvent donc tout à fait descendre en D1 FFA ou en D1 VV.



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FT | Les RSCA Futures s’imposent facilement face au Club NXT, qui reste bloqué à 3 points sur 21. 👀🟣 #ANDNXT https://t.co/ATdQJyHW1S — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) November 7, 2026