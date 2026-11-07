Malgré un nouveau coup dur pour le Bayern, le suspense reste entier en tête de la Bundesliga

Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund ont tous deux remporté leur match de Bundesliga samedi. Le Bayern s'est imposé 2-1 à Mayence, tandis que Dortmund a dominé Elversberg, promu cette saison, sur le même score à domicile.

Les deux géants allemands continuent de se disputer la première place. Ils ont tous deux débuté le week-end avec 18 points et en ont désormais ajouté trois. Pour le Bayern, la victoire à Mayence a toutefois un goût amer.

Manuel Neuer a dû quitter le terrain sur blessure juste avant la mi-temps. Le gardien a éprouvé des difficultés suite à une action impliquant un coup franc de Mayence et n'a pas pu poursuivre la rencontre. Jonas Urbig l'a remplacé. La gravité exacte de la blessure n'est pas encore connue.

Harry Kane, pour vous servir

Une sortie particulièrement amère pour Neuer : il s’agissait d’un match historique pour le gardien de 40 ans. Titulaire contre Mayence, il est devenu le joueur le plus âgé à avoir jamais joué pour le Bayern Munich en Bundesliga.

Malgré ce coup du sort, le Bayern a tenu bon et s'est finalement imposé 1-2. Les champions d'Allemagne ont marqué grâce à Joshua Kimmich et Lennart Karl, tous deux servis par Harry Kane.

🚨 Lennart Karl doubled it. 🇩🇪 Mainz 0-2 Bayern Münich https://t.co/yci35Uy7rn



— Goals Xtra (@GoalsXtra) November 7, 2026

Le Borussia reste en course

Dortmund a également empoché les trois points, non sans mal face à Elversberg. Le BVB, privé de Serhou Guirassy, s'est finalement imposé 2-1 grâce à un doublé de Felix Nmecha.

Grâce à une bien meilleure différence de buts, le Bayern conserve pour l'instant l'avantage en tête du championnat allemand. Mais Dortmund est loin de s'avouer vaincu.