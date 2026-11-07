Norman Bassette n'a fait que sauver l'honneur : Charleroi s'offre un véritable festival

Charleroi a signé une victoire particulièrement convaincante samedi sur le terrain de Westerlo. Après une première mi-temps équilibrée, les Zèbres ont totalement dominé après la pause. En à peine un quart d’heure, Westerlo a été complètement dépassé, avant que Norman Bassette ne sauve l’honneur. Score final...1-5.

Privé d'Amine Boukamir, Charleroi s'est montré dangereux très tôt par Kevin Van Den Kerkhof, qui a trouvé le poteau après onze minutes. Westerlo a répliqué peu après ; Bassette a été parfaitement lancé en profondeur par Isa Sakamoto et a décoché une frappe puissante, mais sa tentative a elle aussi heurté les montants.

Charleroi a ensuite pris légèrement plus l'ascendant, sans pour autant totalement s'emparer de la rencontre. Westerlo est resté dangereux en transition et Cisse Sandra s'est encore procuré une belle opportunité juste avant la pause. En vain : 0-0 au repos.

Charleroi en force après la pause

Après la pause, la physionomie de la rencontre a complètement changé. Charleroi s'est montré de plus en plus menaçant et a d'abord vu Jungdal et la barre empêcher Romsaas de marquer. Ce n'était que partie remise. Deux minutes plus tard, le gardien danois a mal repoussé une frappe de Patrick Pflücke, et Aurélien Scheidler a été le plus prompt à pousser le rebond au fond des filets (58e, 0-1).

Westerlo n'a pratiquement pas eu le temps de se remettre de ce coup dur. À peine deux minutes plus tard, Scheidler a parfaitement lancé Freddy Mbemba seul face au but. L'ailier carolo n'a pas tremblé (60e, 0-2).

Les Campinois dépassés

Et Charleroi était loin d'être rassasié. Pflücke, déjà auteur d'une très bonne rencontre, s'est lui-même présenté devant le but peu de temps après le but du break. Après un ballon dévié, le cuir lui est revenu pour le troisième but de la soirée (66e, 0-3).



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Dans son quart d'heure de démonstration, Charleroi a continué à pousser sur l'accélérateur. Pflücke a trouvé Mbemba d'un long ballon, avant que ce dernier n'élimine deux défenseurs et ne serve Scheidler. L'avant-centre a placé calmement son deuxième but de l'après-midi dans le petit filet opposé, pour permettre aux Zèbres de prendre quatre buts d'avance (72e, 0-4).

Norman Bassette sauve l'honneur

Westerlo a ensuite tout de même réduit l'écart. Sandra a lancé Bassette, permettant à ce dernier de marquer son petit but hebdomadaire. (74e, 1-4). Il ne s'agissait même pas d'une petite lueur d'espoir, car peu avant la fin de la rencontre, Pape Diong a encore reçu un carton rouge pour une faute dans le rectangle. Depuis le point de penalty, Adama Bojang a même porté le score à 1-5.

Pour Charleroi, il s'agit d'une victoire à trois points particulièrement importante. Les Zèbres comptent ainsi 27 points après onze matches et reviennent provisoirement à hauteur du Club de Bruges, qui a toutefois disputé un match de moins.