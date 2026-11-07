Norwich et Philippe Clément à nouveau irrésistibles

Philippe Clement a complètement remis Norwich City sur les rails. L'entraîneur belge a décroché samedi sa quatrième victoire consécutive en Championship, une fois encore avec autorité : Bristol City a été balayé 0-5 à domicile.

Philippe Clement affiche ainsi désormais un bilan de 12/12. Les deux derniers matchs ont été particulièrement impressionnants. Mardi, Norwich s'était déjà imposé 0-4 sur le terrain de Derby County, ce qui signifie que les Canaries ont inscrit neuf buts lors de deux déplacements consécutifs sans encaisser le moindre but.

Face à Bristol City, Norwich menait 0-1 à la pause grâce à Paris Maghoma. Après la mi-temps, tout s'est soudainement accéléré. Harry Darling et Andre Brooks ont porté le score à 0-2 puis 0-3 en quelques minutes, avant que Jovon Makama ne retrouve lui aussi le chemin des filets.

Avant cette série, Clement restait sur trois défaites consécutives en championnat, mais un déclic a visiblement eu lieu. Charlton Athletic a été battu 1-3, un retard de 0-2 face à Watford a été renversé pour s'imposer 3-2, avant ces larges succès à l'extérieur contre Derby et Bristol City.

Sur le plan offensif surtout, Clement semble désormais avoir trouvé la bonne formule. Norwich a inscrit pas moins de quinze buts lors de ces quatre victoires en championnat. Face à Watford, l'équipe avait encore encaissé deux buts ; lors des deux dernières rencontres, la défense a gardé sa cage inviolée à chaque fois.

Clement fait tourner Norwich



Après le 0-4 à Derby, le Belge avait encore souligné qu'il ne se contentait pas de la facilité. Il voulait voir une équipe qui continuait à chercher davantage, même après avoir pris l'avantage. Quelques jours plus tard, ses joueurs ont de nouveau eu l'occasion de le démontrer.