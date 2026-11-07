Norwich et Philippe Clément à nouveau irrésistibles

Norwich et Philippe Clément à nouveau irrésistibles
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Philippe Clement a complètement remis Norwich City sur les rails. L'entraîneur belge a décroché samedi sa quatrième victoire consécutive en Championship, une fois encore avec autorité : Bristol City a été balayé 0-5 à domicile.

Philippe Clement affiche ainsi désormais un bilan de 12/12. Les deux derniers matchs ont été  particulièrement impressionnants. Mardi, Norwich s'était déjà imposé 0-4 sur le terrain de Derby County, ce qui signifie que les Canaries ont inscrit neuf buts lors de deux déplacements consécutifs sans encaisser le moindre but.

Face à Bristol City, Norwich menait 0-1 à la pause grâce à Paris Maghoma. Après la mi-temps, tout s'est soudainement accéléré. Harry Darling et Andre Brooks ont porté le score à 0-2 puis 0-3 en quelques minutes, avant que Jovon Makama ne retrouve lui aussi le chemin des filets.

Avant cette série, Clement restait sur trois défaites consécutives en championnat, mais un déclic a visiblement eu lieu. Charlton Athletic a été battu 1-3, un retard de 0-2 face à Watford a été renversé pour s'imposer 3-2, avant ces larges succès à l'extérieur contre Derby et Bristol City.

Sur le plan offensif surtout, Clement semble désormais avoir trouvé la bonne formule. Norwich a inscrit pas moins de quinze buts lors de ces quatre victoires en championnat. Face à Watford, l'équipe avait encore encaissé deux buts ; lors des deux dernières rencontres, la défense a gardé sa cage inviolée à chaque fois.

Clement fait tourner Norwich


Après le 0-4 à Derby, le Belge avait encore souligné qu'il ne se contentait pas de la facilité. Il voulait voir une équipe qui continuait à chercher davantage, même après avoir pris l'avantage. Quelques jours plus tard, ses joueurs ont de nouveau eu l'occasion de le démontrer.

 Classement T P G P P B = Forme
1. Stoke City Stoke City 15 29 9 2 4 24-18 6 G P G G G
2. Birmingham City Birmingham City 1-0 15 29 8 5 2 27-13 14 G G P G G
3. Middlesbrough Middlesbrough 0-0 15 29 8 5 2 30-19 11 G P G G P
4. Southampton Southampton 1-0 15 28 8 4 3 29-15 14 G P G G P
5. Wolverhampton Wolverhampton 15 28 8 4 3 26-18 8 P G G G P
6. Swansea Swansea 1-0 15 26 8 2 5 21-17 4 G P P G P
7. West Bromwich West Bromwich 0-0 15 26 7 5 3 20-15 5 G G P G P
8. West Ham Utd West Ham Utd 0-0 15 24 6 6 3 36-21 15 G G P P P
9. Sheffield United Sheffield United 1-1 15 23 6 5 4 21-18 3 P G P G G
10. Portsmouth Portsmouth 15 22 6 4 5 20-18 2 P G P G P
11. QPR QPR 1-1 15 22 5 7 3 23-18 5 G P G P P
12. Norwich City Norwich City 15 21 7 0 8 32-24 8 P G G G G
13. Millwall Millwall 0-0 15 19 5 4 6 23-24 -1 P P P G P
14. Blackburn Blackburn 0-0 15 19 5 4 6 20-22 -2 G P G P P
15. Bristol City Bristol City 15 18 5 3 7 16-24 -8 P P G P P
16. Wrexham Wrexham 15 18 4 6 5 18-20 -2 G P P G P
17. Bolton Bolton 15 17 5 2 8 20-29 -9 P P P G P
18. Lincoln City Lincoln City 1-1 15 16 4 4 7 15-25 -10 P P G P P
19. Watford Watford 0-0 15 15 4 3 8 13-23 -10 P G P P G
20. Cardiff City Cardiff City 1-2 15 15 3 6 6 23-25 -2 G P G P P
21. Charlton Athletic Charlton Athletic 1-1 15 15 3 6 6 12-23 -11 P P P P P
22. Burnley Burnley 1-2 15 13 2 7 6 20-27 -7 P P P P P
23. Derby County Derby County 15 10 2 4 9 14-30 -16 P P P P G
24. Preston North End Preston North End 1-0 15 8 2 2 11 13-30 -17 P P P P P
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Derby County Derby County 3-1 Bolton Bolton
Portsmouth Portsmouth 1-2 Stoke City Stoke City
Bristol City Bristol City 0-5 Norwich City Norwich City
Wrexham Wrexham 1-1 Wolverhampton Wolverhampton
Preston North End Preston North End 1-0 Southampton Southampton
Birmingham City Birmingham City 1-0 Swansea Swansea
Blackburn Blackburn 0-0 West Ham Utd West Ham Utd
Watford Watford 0-0 Middlesbrough Middlesbrough
QPR QPR 1-1 Lincoln City Lincoln City
Charlton Athletic Charlton Athletic 1-1 Sheffield United Sheffield United
West Bromwich West Bromwich 0-0 Millwall Millwall
Cardiff City Cardiff City 1-2 Burnley Burnley

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