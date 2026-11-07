Norwich et Philippe Clément à nouveau irrésistibles
Photo: © photonews
Philippe Clement a complètement remis Norwich City sur les rails. L'entraîneur belge a décroché samedi sa quatrième victoire consécutive en Championship, une fois encore avec autorité : Bristol City a été balayé 0-5 à domicile.
Philippe Clement affiche ainsi désormais un bilan de 12/12. Les deux derniers matchs ont été particulièrement impressionnants. Mardi, Norwich s'était déjà imposé 0-4 sur le terrain de Derby County, ce qui signifie que les Canaries ont inscrit neuf buts lors de deux déplacements consécutifs sans encaisser le moindre but.
Face à Bristol City, Norwich menait 0-1 à la pause grâce à Paris Maghoma. Après la mi-temps, tout s'est soudainement accéléré. Harry Darling et Andre Brooks ont porté le score à 0-2 puis 0-3 en quelques minutes, avant que Jovon Makama ne retrouve lui aussi le chemin des filets.
Avant cette série, Clement restait sur trois défaites consécutives en championnat, mais un déclic a visiblement eu lieu. Charlton Athletic a été battu 1-3, un retard de 0-2 face à Watford a été renversé pour s'imposer 3-2, avant ces larges succès à l'extérieur contre Derby et Bristol City.
Sur le plan offensif surtout, Clement semble désormais avoir trouvé la bonne formule. Norwich a inscrit pas moins de quinze buts lors de ces quatre victoires en championnat. Face à Watford, l'équipe avait encore encaissé deux buts ; lors des deux dernières rencontres, la défense a gardé sa cage inviolée à chaque fois.
Clement fait tourner Norwich
Après le 0-4 à Derby, le Belge avait encore souligné qu'il ne se contentait pas de la facilité. Il voulait voir une équipe qui continuait à chercher davantage, même après avoir pris l'avantage. Quelques jours plus tard, ses joueurs ont de nouveau eu l'occasion de le démontrer.
|Classement
|T
|P
|G
|P
|P
|B
|=
|Forme
|1.
|Stoke City
|15
|29
|9
|2
|4
|24-18
|6
|G P G G G
|2.
|Birmingham City 1-0
|15
|29
|8
|5
|2
|27-13
|14
|G G P G G
|3.
|Middlesbrough 0-0
|15
|29
|8
|5
|2
|30-19
|11
|G P G G P
|4.
|Southampton 1-0
|15
|28
|8
|4
|3
|29-15
|14
|G P G G P
|5.
|Wolverhampton
|15
|28
|8
|4
|3
|26-18
|8
|P G G G P
|6.
|Swansea 1-0
|15
|26
|8
|2
|5
|21-17
|4
|G P P G P
|7.
|West Bromwich 0-0
|15
|26
|7
|5
|3
|20-15
|5
|G G P G P
|8.
|West Ham Utd 0-0
|15
|24
|6
|6
|3
|36-21
|15
|G G P P P
|9.
|Sheffield United 1-1
|15
|23
|6
|5
|4
|21-18
|3
|P G P G G
|10.
|Portsmouth
|15
|22
|6
|4
|5
|20-18
|2
|P G P G P
|11.
|QPR 1-1
|15
|22
|5
|7
|3
|23-18
|5
|G P G P P
|12.
|Norwich City
|15
|21
|7
|0
|8
|32-24
|8
|P G G G G
|13.
|Millwall 0-0
|15
|19
|5
|4
|6
|23-24
|-1
|P P P G P
|14.
|Blackburn 0-0
|15
|19
|5
|4
|6
|20-22
|-2
|G P G P P
|15.
|Bristol City
|15
|18
|5
|3
|7
|16-24
|-8
|P P G P P
|16.
|Wrexham
|15
|18
|4
|6
|5
|18-20
|-2
|G P P G P
|17.
|Bolton
|15
|17
|5
|2
|8
|20-29
|-9
|P P P G P
|18.
|Lincoln City 1-1
|15
|16
|4
|4
|7
|15-25
|-10
|P P G P P
|19.
|Watford 0-0
|15
|15
|4
|3
|8
|13-23
|-10
|P G P P G
|20.
|Cardiff City 1-2
|15
|15
|3
|6
|6
|23-25
|-2
|G P G P P
|21.
|Charlton Athletic 1-1
|15
|15
|3
|6
|6
|12-23
|-11
|P P P P P
|22.
|Burnley 1-2
|15
|13
|2
|7
|6
|20-27
|-7
|P P P P P
|23.
|Derby County
|15
|10
|2
|4
|9
|14-30
|-16
|P P P P G
|24.
|Preston North End 1-0
|15
|8
|2
|2
|11
|13-30
|-17
|P P P P P
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