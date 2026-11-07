"Notre milieu a été très performant" : Vincent Euvrard a trouvé des réponses après la victoire du Standard

Vincent Euvrard a apprécié la prestation du Standard contre Beveren. L'entraîneur du club veut profiter de la trêve internationale pour corriger certains détails.

Vincent Euvrard avait plusieurs raisons de se réjouir après la victoire du Standard de Liège contre le SK Beveren 3-0 à Sclessin. Outre les trois points, l'entraîneur a apprécié le visage affiché par son équipe dans l'entrejeu.

Un milieu de terrain perfomant selon Vincent Euvrard

"Je suis satisfait de la performance collective. Pour une première ensemble, notre milieu a été très performant. Il y a forcément des choses à améliorer mais pour une première, c'était prometteur", a-t-il expliqué après la rencontre, relayé par la Dernière Heure.

Le technicien a mis en avant les progrès réalisés par ses joueurs dans plusieurs secteurs du jeu. "C'était une belle performance de la part de mes joueurs. On a été plus calme et lucide avec et sans ballon. On a été plus agressifs à la récupération et on a très bien dominé".

Un match amical contre le Borussia Mönchengladbach

Malgré ce succès, Euvrard n'a pas oublié les difficultés rencontrées ces dernières semaines. Il compte profiter de la trêve internationale pour corriger certains problèmes. "Les derniers matchs se sont joués sur de nombreux détails : l'absence de supporters, des hésitations, un mauvais pressing et un manque de présence sur les seconds ballons. Mais nous allons travailler sur ces aspects lors de la trêve".

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Le Standard ne restera pas inactif durant cette période. "Nous jouerons un match amical contre le Borussia Monchengladbach. Cela va permettre de donner du temps de jeu à certains qui jouent moins".