"On a été dominés sur tous les fronts" : le Standard n'a laissé aucune chance à Beveren

Le SK Beveren n'a pas réussi à rivaliser avec le Standard de Liège vendredi soir à Sclessin. Battus 3-0, les hommes de Tim Bakens ont été dominés par les Liégeois.

Tim Bakens avait prévenu ses joueurs qu'il faudrait répondre présent dès le coup d'envoi à Sclessin. Mais après quatre minutes, Beveren était mené. Et malgré quelques occasions, les visiteurs n'ont pas trouvé comment faire douter le Standard de Liège.

"On a été dominés sur tous les fronts aujourd'hui. On savait que ça allait être un match difficile. Quand on encaisse un but après cinq minutes, on sait que la tempête ne va pas se calmer de sitôt", a expliqué Tim Bakens à Sporza.

Beveren n'a pas su réagir

Pourtant, Beveren a eu l'occasion de revenir dans le match. Olatunji s'est retrouvé en bonne position, mais Matthieu Epolo a réalisé l'arrêt qu'il fallait. Après la pause, Beveren a joué plus haut, mais n'a pas réussi à se créer des occasions.

Difficile de construire face à ce Standard

"Offensivement comme défensivement, nous avons peiné à construire notre jeu. Nous avons été repoussés dès la première minute et avons manqué de précision dans nos passes. Il nous faut nous remettre de ce coup dur", a ajouté l'entraîneur de Beveren.

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Le Standard a profité des espaces laissés par les visiteurs. Dennis Ayensa a inscrit son penalty à la 63e minute avant de compléter son triplé cinq minutes plus tard. Beveren repart de Liège avec une défaite 3-0.