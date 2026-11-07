"On peut jouer les yeux fermés" : Adnane Abid convaincu par le système d'Euvrard au Standard

Adnane Abid a été décisif avec deux passes décisives dans la victoire du Standard contre Beveren. Il a expliqué en interview d'après match pourquoi ce système plaît aux joueurs.

Dennis Ayensa a inscrit trois buts contre Beveren, mais ce n'est pas le seul à se distinguer vendredi soir. Adnane Abid a joué un rôle important dans la victoire du Standard de Liège. Le milieu de terrain a délivré deux passes décisives à son coéquipier.

"Je connais ma qualité de passe et je suis heureux d'avoir pu contribuer au premier triplé en carrière de Dennis", a-t-il expliqué après le match, relayé par la DH. Abid compte trois buts et cinq passes décisives en championnat cette saison.

Abid apprécie le système de Vincent Euvrard

Le joueur du Standard a évoqué le dispositif mis en place par Vincent Euvrard. Il estime que ses coéquipiers et lui sont à l'aise dans cette organisation, qui leur permet de mieux se trouver sur le terrain.

"Aujourd'hui, on a joué notre football et c'est un système qu'on affectionne particulièrement. On peut jouer les yeux fermés et on arrivera à se trouver", a-t-il assuré. Une entente qui s'est vue sur les actions ayant amené les buts d'Ayensa.

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Pour Abid, les difficultés des dernières semaines n'ont pas remis en question le niveau de l'équipe. "Les derniers matchs n'étaient pas bons mais ils se sont joués sur des détails. Mais on n'a jamais douté car on connaît nos qualités".