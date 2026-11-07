Plus de 50 centimètres d'écart : une journaliste doit monter sur un escabeau... pour interviewer Courtois

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Plus de 50 centimètres d'écart : une journaliste doit monter sur un escabeau... pour interviewer Courtois

Thibaut Courtois mesure 2,01 mètres et ça peut compliquer les interviews. Une journaliste brésilienne a dû s'adapter pour pouvoir lui poser ses questions.

Il y a des interviews d'après-match qui prennent une tournure inattendue. Thibaut Courtois en a fait l'expérience après la victoire du Real Madrid face à l'AEK Athènes en Ligue des champions.

La journaliste brésilienne Tati Mantovani avait un petit problème à résoudre face au gardien belge. Pour lui poser ses questions, elle devait lever la tête bien plus haut que d'habitude. Plus de 50 centimètres séparent les deux...

Un escabeau, mais qui ne change pas grand-chose

Les organisateurs avaient prévu un escabeau pour faciliter l'interview. Mais même avec quelques centimètres de plus, la différence de taille était impressionnante. De quoi provoquer quelques rires avant que la discussion ne commence.

Une situation marrante au final 

Courtois, qui mesure 2,01 mètres, s'est amusé de la situation. Le portier du Real Madrid est habitué à dominer ses adversaires dans les airs, mais il ne s'attendait pas à voir une journaliste devoir prendre de la hauteur pour lui parler.


La séquence a donné lieu à un échange plein de bonne humeur entre les deux. Mantovani a pris la situation avec humour, tout comme Courtois.

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