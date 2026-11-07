Plus sélectionné depuis Tedesco : un Diable Rouge continue son chemin en Bundesliga

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Plus sélectionné depuis Tedesco : un Diable Rouge continue son chemin en Bundesliga

Albert Sambi Lokonga a marqué des points avec Hambourg vendredi soir. Passeur décisif contre Mönchengladbach, le milieu belge attend un rappel en sélection.

Albert Sambi Lokonga gagne du temps de jeu à Hambourg. Le milieu belge était titulaire vendredi soir face au Borussia Mönchengladbach. Et cette fois, il a participé directement à la victoire de son équipe 3-1, avec une passe décisive dès le début de la rencontre.

À la 11e minute, l'ancien joueur d'Anderlecht a trouvé Miro Muheim, qui a ouvert le score. Mönchengladbach est revenu à égalité avant la pause, grâce à un tir de Joe Scally.

Sambi Lokonga absent avec les Diables Rouges

Mönchengladbach s'est compliqué la tâche avec l'exclusion de Ko Itakura après la pause. Hambourg a pris le dessus. Shafiq Nandja a redonné l'avantage aux siens dix minutes plus tard, puis Albert Gronbaek a mis fin au suspense à la 70e.

La dernière fois que Sambi a joué avec les Diables Rouges, c'était le 17 novembre 2024, face à Israël. Domenico Tedesco l'avait rappelé après plus de deux ans d'absence et lui avait donné 23 minutes de jeu.


Depuis, le milieu de terrain attend une nouvelle occasion. Rudi Garcia ne l'avait pas rappelé et Mark van Bommel ne l'a pas retenu pour les deux derniers matchs de Ligue des nations contre l'Italie et la Turquie.

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