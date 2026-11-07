Que c'est cruel : Virton craque à la dernière minute contre le leader de D1B !

Virton a réalisé une grande performance en tenant le Beerschot en échec (1-1). L'Excel a été cueilli à froid dès le début de la rencontre mais s'est repris en seconde mi-temps.

Ce soir, Virton faisait face à sa plus grosse affiche à domicile depuis son retour en D1B. C'est en effet le Beerschot, favori et leader de la série, qui se rendait au Stade Yvan Georges.

Malgré les 238 kilomètres de car, les Anversois ne sont pas arrivés avec les jambes lourdes : ils ont même ouvert le score après sept minutes via Bas Van den Eynden, bien servi par Lukas Van Enoo.

Pour sa première sous les ordres du nouvel entraîneur Pedro Resende, Virton était déjà dos au mur. La suite de la première mi-temps n'a pas vraiment été synonyme de réaction : une malheureuse frappe gaumaise en 45 minutes.

Assengue piège le Beerschot

De son côté, le Beerschot a testé Celestin De Schervel à deux autres reprises, sans le tromper cette fois ; 0-1 au repos. C'est en deuxième mi-temps que Virton a véritablement répondu en serrant le jeu.

Après plusieurs tentatives, l'égalisation est finalement tombée sur un penalty obtenu par l'ancien du Standard Steeven Assengue. Le buteur maison Abdelsamad Hachem s'est chargé de le convertir, 1-1 à l'entame du dernier quart d'heure.





Vula sort de sa boîte

Comme prévu, les dernières minutes ont été intenses, avec des actions allant d'un rectangle à l'autre de manière assez déstructurée. La balance a fini par pencher dans le temps additionnel. Alors que Virton pensait mettre fin à la série de huit victoires de rang du Beerschot, l'inévitable Arnold Vula a offert la neuvième au Rats.

L'Excel s'incline donc de toute justesse mais peut être fier de sa deuxième mi-temps. De son côté, le Beerschot conforte sa place de leader avec huit points d'avance sur Dender (qui compte un match de moins).