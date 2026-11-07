Qui pour remplacer Freddie Potts ? Les différentes options d'Ivan Leko pour le choc face à Anderlecht

Freddie Potts s'est imposé comme l'un des hommes forts du Club de Bruges ces dernières semaines. Face au PSV, le milieu anglais n'a pas hésité à aller au charbon dans son duel musclé avec Ivan Perisic. Mais dimanche, il devra suivre le choc face à Anderlecht depuis les tribunes : averti contre Zulte Waregem, il a écopé de son cinquième carton jaune de la saison, synonyme de suspension.

Cest un coup dur pour Ivan Leko. Freddie Potts a disputé pratiquement chaque minute cette saison et il est plus qu'un joueur qui récupère des ballons. Il défend, participe à la construction et se projette régulièrement dans des positions offensives. Les critiques selon lesquelles il jouait trop latéralement et vers l'arrière, il les a fait taire.

Leko n'était pas satisfait du carton jaune reçu par Potts contre Zulte Waregem. "À soixante mètres du but. Dans un match que tu gagnes 2-4. Oui, je suis déçu", avait-t-il déclaré. L'entraîneur doit modifier son onze de base habituel pour la première fois. Félix Lemaréchal semble être le remplaçant le plus logique selon Het Nieuwsblad, même s'il s’agit d'un autre type de milieu : plus technique et plus porté vers l'attaque.

Un jeune du centre de formation aura-t-il sa chance ?

Lynnt Audoor est aussi candidat. Le milieu issu de la formation du club présente un profil très proche de celui de Potts et a évolué au même poste lors de son prêt au KV Courtrai. Il n'a pas encore joué avec l'équipe première cette saison, mais figurait dans la sélection contre le PSV.

Cheveyo Tsawa est une autre option, même si offrir au jeune joueur de 19 ans sa première titularisation face à Anderlecht reviendrait à le jeter directement dans le grand bain.

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Leko peut surprendre avec Gianluca Okon-Engstler, un milieu défensif physique du Club NXT. Faire monter Jorne Spileers reste une option, ce qui permettrait à Lee Hanbeom d'évoluer aux côtés de Brandon Mechele.