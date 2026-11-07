Seraing avant tout en main : les Francs Borains signent une victoire périlleuse

Les Francs Borains l'ont emporté 1-0 contre Seraing en ce début de soirée. Les hommes d'Yves Vanderhaeghe étaient pourtant réduits à dix depuis la 25e minute de jeu.

Ce sont des Francs Borains revigorés par leur victoire en semaine contre Dender qui se présentaient contre Seraing. Le début de match est pourtant à l'avantage des Métallos, encore un peu plus à l'initiative après la demi-heure.

Les Francs Borains ont en effet été réduit à dix suite à l'exclusion de Kéres Masangu. En supériorité numérique, Seraing avait les cartes en main pour l'emporter, forçant d'ailleurs un penalty juste avant la mi-temps.

Mais Victor Swinnen a fait la différence en détournant l'envoi d'Amine Messoussa. Avec ce score de 0-0, les visiteurs ont donc continué à pousser en deuxième mi-temps. Mais le duo Jason Dalle Molle - Dorian Dessoleil a repoussé de nombreux ballons chauds.

Seraing n'y arrive pas

Soldaires, les locaux ont même réussi le tour de force de prendre les devants dans la dernière demi-heure, sur un contre conclu par Enzo Faty (67e, 1-0). Mené, Seraing a logiquement jeté toutes ses forces dans la bataille, mais en vain.

FT | Les Francs Borains s’imposent à 🔟 face au RFC Seraing. 👏💥 #RFBSER https://t.co/hwPSl0LhJD



— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) November 7, 2026

Les Francs Borains ont conservé leur avantage jusqu'au bout pour empocher les trois points et se hisser à la troisième place, trois unités devant Eupen (qui compte un match de moins). De son côté, Seraing reste coincé à la treizième place.