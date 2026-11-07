Titulaire face à la Belgique à Rome, il manquera la prochaine trêve internationale

Roberto Mancini ne pourra pas compter sur Gianluca Mancini (aucun lien de parenté entre les deux hommes) lors de la prochaine trêve internationale. Le défenseur central de l'AS Rome s'est blessé.

La Gazzetta dello Sport annonce ce samedi que Gianluca Mancini (30 ans), repris par Roberto Mancini pour les matchs contre la France et en Belgique les 12 et 15 novembre prochains, ne pourra finalement pas honorer sa sélection.

Le défenseur central de l'AS Rome s'est occasionné une lésion musculaire, et manquera également le match de ce week-end face à Sassuolo. Il devrait faire son retour sur les terrains après la trêve internationale.

Mancini était titulaire au match aller

Gianluca Mancini avait été aligné comme titulaire dans la défense italienne, face à la Belgique. Il avait vécu un match très compliqué, qui s'est terminé par une défaite ; pour les deux rencontres suivantes, il avait démarré sur le banc.

Le défenseur de la Roma compte 22 caps, et était notamment titulaire lors de la soirée de cauchemar vécue par l'Italie en Bosnie-Herzégovine, en barrage pour la Coupe du Monde 2026.



L'Italie recevra la France le 12 novembre prochain à San Siro, avant de se déplacer le 15 novembre au Stade Roi Baudouin. Deux matchs très importants, car la Squadra Azzurra est actuellement juste devant la Belgique au classement de cette Nations League.