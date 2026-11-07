Un entraîneur de D1A n'en peut plus : "Le seul point positif, c'est la trêve internationale qui arrive"

Issame Charaï était particulièrement déçu après la lourde défaite 1-5 contre Charleroi. L'entraîneur de Westerlo a vu son équipe s'effondrer complètement à nouveau en quelques minutes. Le manque de maturité des siens l'inquiète beaucoup.

Après un but d'Aurélien Scheidler à la 58e minute, les Campinois ont encore encaissé deux buts coup sur coup. C'était précisément le scénario contre lequel Charaï avait mis ses joueurs en garde toute la semaine.

“Je suis énormément déçu, car cela a été le principal sujet de discussion toute la semaine : la gestion du match”, a déclaré Charaï à DAZN après la rencontre. “Nous encaissons ce premier but, puis nous en concédons encore deux en l'espace de sept minutes. Cela doit cesser".

Westerlo sorti beaucoup trop facilement de son match

La gestion de match est à remettre en question. “Jeune équipe ou pas, nous devons devenir plus matures plus rapidement. Je prends la responsabilité. J'aurais dû mieux préparer les joueurs.”

Selon Charaï, le problème n'est pas uniquement mental. Il a vu ses joueurs faire les mauvais choix à des moments cruciaux. “Quand vous encaissez un but, vous devez conserver le ballon dans l'équipe et reprendre le contrôle. Mais nous perdons à nouveau le ballon et nous ne gagnons pas nos duels. Le seul point positif, c'est la trêve internationale qui arrive".

Une fragilité qui persiste

Autre réaction catastrophée, celle du gardien Andreas Jungdal, battu à 13 reprises sur les trois derniers matchs. “Bien sûr, nous devons nous asseoir ensemble et voir ce que nous pouvons améliorer tactiquement. Mais pour le moment, c’est surtout une question de résistance mentale. Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre d’encaisser cinq buts à domicile, devant nos propres supporters".





La trêve doit permettre à tout le monde de se remettre la tête à l'endroit. "C’est un grand test pour nous. Un énorme test. Et c’est précisément dans des moments comme celui-ci que nous devons montrer que nous sommes une famille".