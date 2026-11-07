Un retour à Anderlecht avant le topper contre Bruges

Vitor Bruno avait dû faire sans Thelo Aasgaard pour le match face au RB Salzbourg. Le Norvégien, légèrement blessé, est cependant déjà de retour.

Vitor Bruno semble avoir trouvé un onze-type ces dernières semaines : face au RB Salzbourg, le coach portugais n'avait effectué que deux changements par rapport à la victoire face au KVC Westerlo, tous deux dictés par les circonstances.

Ainsi, en plus d'Ilias Koutsoupias, non-qualifié pour les rencontres européennes, Thelo Aasgaard avait également dû être remplacé en raison d'une petite blessure. Rien de grave, cependant, car le Norvégien est déjà prêt à faire son retour.

Thelo Aasgaard à l'entraînement : déjà titulaire ce dimanche ?

C'est ce qu'annonce Le Soir : Aasgaard était bel et bien présent à l'entraînement ce vendredi, à deux jours du déplacement du RSC Anderlecht au Club de Bruges. Reste à voir s'il sera prêt à tenir sa place dans le onze de base des Mauves.

Depuis quelques semaines, Thelo Aasgaard amène en tout cas au RSCA les qualités promises à son arrivée en prêt depuis les Glasgow Rangers. Vitor Bruno a décidé d'en faire un milieu de terrain relayeur, un cran plus bas qu'on le pensait, et le Norvégien amène sa qualité technique et son calme au ballon au jeu anderlechtois.

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Le Sporting d'Anderlecht dispose d'une option d'achat pour le joueur né à Liverpool ; selon plusieurs sources, elle s'élèverait à 5 millions d'euros.