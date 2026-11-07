Une présence surprenante : Jan Vertonghen est actuellement en formation dans un club belge

Surprise à l'entraînement du Beerschot : Jan Vertonghen peut être aperçu cette semaine sur le bord du terrain. L'ancien défenseur d'Anderlecht poursuit en réalité sa formation, afin de préparer sa reconversion.

C'est en réalité un retour aux sources pour Jan Vertonghen, qui a porté le maillot du Beerschot - alors appelé le Germinal Beerschot - de 2000 à 2003 en équipes de jeunes. Désormais retraité, Vertonghen ne devrait cependant pas intégrer le staff ou l'organigramme des Rats dans l'immédiat.

L'ex-international et recordman de caps chez les Diables Rouges poursuit en effet en ce moment sa formation et a pu être aperçu en bord de terrain lors de certaines séances d'entraînement du Beerschot.

Vertonghen poursuit sa formation

Récemment, il avait déjà eu l'occasion de travailler à la fédération, assistant notamment à des réunions avec la presse ; il avait été un temps question qu'il se rende à la Coupe du Monde 2026.

"Jan poursuit sa formation et cherche à en apprendre davantage sur la gestion d'un club de football. Il passe actuellement du temps au sein de différents départements du club ; il est principalement en phase d'observation, même s'il lui arrive parfois de faire des suggestions", explique Finn Van der Kaa, COO du Beerschot, dans le podcast De Kleine Tribune.

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Pas question pour Vertonghen d'influer sur la gestion du club anversois, cependant. "L'objectif est qu'il apprenne à mieux connaître le club et comprenne comment fonctionne la structure, mais Jan n'a aucune influence directe sur la gestion du club", assure Van der Kaa.