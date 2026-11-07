Une œuvre d'art plutôt qu'un maillot : un joueur de l'Antwerp se distingue pour la bonne cause

Michael Frey apporte sa pierre à l'édifice dans le cadre d'une initiative de la Pro League. L'attaquant de l'Antwerp fait don de l'une de ses œuvres d'art pour l'action de solidarité annuelle de Younited Belgium. L'intégralité des recettes générées par l'œuvre sera reversée à l'organisation, qui entend aider des personnes en situation de vulnérabilité sociale à retrouver leur place dans la société.

L'initiative est organisée à l'occasion de la Younited Pro League. Le week-end prochain, la Jupiler Pro League, la Challenger Pro League et la Lotto Women’s Pro League laisseront la place au partenaire social du football professionnel belge. Cela se produit pour la dix-huitième saison consécutive. Avec son œuvre d'art, Frey apporte une dimension marquante à cette campagne.

Le football comme moyen de réunir à nouveau les gens

Younited Belgium est plus qu'un projet de football. L'organisation rassemble au sein d'équipes de football des personnes en difficulté ou en situation de vulnérabilité sociale. Il ne sagit pas que de gagner ou de perdre, mais de créer du lien, de la confiance et un sentiment d'appartenance. Chacun a sa place, quels que soient son parcours ou sa situation personnelle.

Avec le football comme langage commun, Younited tente de redonner des perspectives aux gens. Les équipes constituent un environnement sûr pour les participants, où ils peuvent être eux-mêmes et développer des contacts sociaux. L'initiative s'inscrit dans l'ambition plus large de la Pro League de faire ressentir la force fédératrice du football en dehors des stades.

Un nombre record d'objets mis aux enchères pour la bonne cause

Les clubs professionnels, les joueurs et les joueuses apportent leur contribution. Après le coup de sifflet final, ils offrent leurs maillots de match dédicacés portés lors des rencontres. Du 6 au 13 novembre, les supporters pourront enchérir sur ces tenues via la vente aux enchères de la Pro League.

L'intégralité des recettes sera reversée à Younited Belgium. DAZN, Jupiler et Lotto soutiennent la campagne. Les deux partenaires des compétitions, Jupiler et Lotto, cèdent symboliquement leur nom ce week-end afin de mettre la Younited Pro League en lumière.



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Le CEO de la Pro League, Lorin Parys, souligne l'importance de cette action. "Le football est à son meilleur niveau lorsque personne n'est hors-jeu. Younited Belgium le prouve chaque jour : l'organisation rassemble les gens, construit la confiance et ouvre la porte à de nouvelles opportunités".

Cette campagne ne doit pas seulement permettre de récolter des fonds, mais aussi de mettre en avant le travail social de Younited Belgium. Grâce à des initiatives telles que celle de Frey, les supporters de football peuvent acquérir quelque chose de spécial tout en aidant des personnes qui ont besoin d'un petit coup de pouce.