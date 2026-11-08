🎥 Kevin De Bruyne aurait pu tout faire basculer : après-midi frustrant pour le Napoli

Naples a une nouvelle fois laissé échapper des points dimanche après-midi en Serie A. Les hommes de Massimiliano Allegri ont été contraints au partage (1-1) à domicile face à la Lazio. Titulaire au coup d'envoi, Kevin De Bruyne a eu une occasion en or de donner l'avantage aux siens après une heure de jeu, mais le Diable Rouge n'est pas parvenu à la concrétiser.

La Lazio a débuté la rencontre avec beaucoup d'intensité et s'est rapidement montrée dangereuse. Gustav Isaksen et Tijjani Noslin ont chacun eu l'occasion d'ouvrir le score, tandis que le gardien napolitain Vanja Milinković-Savić, passé par le Standard, a également dû s'employer pour repousser une tête de Josip Šutalo.

L'ouverture du score romaine, méritée, est intervenue à la 28e minute. À la suite d'une contre-attaque rapide, Noslin a lancé Davide Frattesi en profondeur. Le milieu de terrain italien n'a pas tremblé au moment de conclure et a permis à la Lazio de prendre les commandes (0-1). Naples a tenté de réagir avant la pause, mais Christos Mandas a réalisé un superbe arrêt pour empêcher Rasmus Højlund d'égaliser.

De Bruyne manque une énorme occasion

Au retour des vestiaires, Naples a affiché de bien meilleures intentions et n'a eu besoin que de trois minutes pour recoller au score. Le défenseur de la Lazio Alfonso Pedraza a malencontreusement envoyé le ballon dans ses propres filets, permettant aux Napolitains de revenir à hauteur.

Porté par cette égalisation, Naples a ensuite poussé pour prendre l'avantage. Scott McTominay et Antonio Vergara se sont toutefois heurtés à un Mandas particulièrement inspiré, tandis que Mathías Olivera a manqué le cadre sur une belle opportunité.

À la 59e minute, Kevin De Bruyne a lui aussi eu une occasion en or de faire basculer la rencontre. Lancé seul face à Mandas, le Diable Rouge a tenté de conclure, mais le gardien grec a repoussé sa tentative. Le ballon a néanmoins poursuivi sa course en direction du but déserté. Reda Belahyane a alors effectué un retour salvateur pour empêcher le 2-1.



Lire aussi… Après les critiques, Naples prend une grosse décision concernant Kevin De Bruyne›

🇧🇪 | KDB had Napoli bijna de overwinning bezorgd! 🫣❌ #NapoliLazio https://t.co/UrEg8VA0Mk — DAZN België (@DAZN_BENL) November 8, 2026

De Bruyne remplacé

Naples a poursuivi ses efforts pour arracher la victoire et De Bruyne s'est encore illustré sur corner. Amir Rrahmani a repris le ballon de la tête, mais Mandas s'est une nouvelle fois interposé. La Lazio n'a pas pour autant renoncé à attaquer et les deux équipes ont continué à chercher le but décisif.

À la 83e minute, le match de De Bruyne a pris fin. Massimiliano Allegri a décidé de remplacer le milieu de terrain belge par Giovane. Ce dernier s'est rapidement procuré une occasion de frappe, mais sa tentative a manqué le cadre.

Aucune des deux équipes n'est finalement parvenue à faire la différence. Naples a donc dû se contenter d'un partage (1-1), au terme d'une rencontre au cours de laquelle les occasions manquées après la pause risquent de laisser des regrets aux locaux. La grosse opportunité de De Bruyne restera notamment l'un des tournants de la rencontre. Le Napoli retrouvera la compétition le 21 novembre, avec la réception du Torino.