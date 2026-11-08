🎥 Le show Nathan Ngoy : très joli but du Diable Rouge pour offrir la victoire à Lille

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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🎥 Le show Nathan Ngoy : très joli but du Diable Rouge pour offrir la victoire à Lille
Photo: © photonews

Le LOSC s'est imposé (1-2) en déplacement à Rennes, et peut remercier Nathan Ngoy. C'est en effet le défenseur central belge qui a inscrit le deuxième but de ses couleurs.

Le LOSC est en forme cette saison en Ligue 1, et l'a encore confirmé en allant s'imposer (1-2) sur la pelouse du Stade Rennais ce dimanche.

Une victoire qui permet aux Nordistes de rester à deux points du PSG, leader du championnat de France.

Comme c'est souvent le cas cette saison, Nathan Ngoy n'était pas aligné en défense centrale, son poste de formation, mais au back droit. Et visiblement, le Belge y prend ses marques, puisqu'il y a inscrit son premier but de la saison.

Quatrième but avec Lille pour Ngoy

Surgissant pour empêcher un contre, Ngoy est ensuite rentré dans le jeu et a parfaitement placé le ballon hors de portée de Brice Samba, pour offrir la victoire au LOSC.

C'est le quatrième but du Diable Rouge en 51 rencontres sous le maillot du LOSC. Avec le Standard, Ngoy avait marqué un seul but en 53 matchs.

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