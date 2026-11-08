🎥 Résister à Mechele, tromper Sommer : le superbe but de Mihajlo Cvetkovic lors de Bruges - Anderlecht

En début de seconde période, le Sporting d'Anderlecht est revenu à hauteur du Club de Bruges lors du Topper programmé ce dimanche. Lancé par Colin Coosemans, Mihajlo Cvetkovic a admirablement résisté à Brandon Mechele avant de tromper Yann Sommer.

Le Topper entre le Club de Bruges et le Sporting d'Anderlecht, programmé ce dimanche dans le cadre de la onzième journée de Jupiler Pro League, n'a pas encore livré toutes ses surprises.

Menés au score, les Mauves ont égalisé en début de seconde période grâce à Mihajlo Cvetkovic, lancé par son gardien Colin Coosemans, qui a trompé Yann Sommer en face-à-face.

Mais ce n'est pas tant la vitesse et la qualité de finition de l'attaquant serbe qui ont marqué sur cette action, mais bien sa capacité à résister aux charges de Brandon Mechele.

La superbe réalisation de Mihajlo Cvetkovic

Le défenseur du Club de Bruges retient d'abord l'attaquant d'Anderlecht, qui tire ensuite le maillot de son adversaire. C'est pourquoi l'arbitre a décidé de laisser jouer et que la VAR n'est pas intervenue.

Quelques secondes plus tard, le Diable Rouge a essayé de revenir à la charge sur Mihajlo Cvetkovic sans commettre une faute en qualité de dernier homme qui l'aurait exclu, mais n'a pas pu le faire. C'est alors que Cvetkovic s'en est allé tromper Sommer malgré le retour de Sabbe. Un superbe but qui a remis Anderlecht dans la rencontre au Jan Breydel.



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⚽️ Mihajlo Cvetković 🇧🇪 Club Brugge 1-1 Anderlecht https://t.co/l1AROsGrt2 — TalkFoot X | ₮₣✘ (@TalkFootX) November 8, 2026