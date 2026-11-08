🎥 Vanaken ne pardonne pas : à qui la faute, à Anderlecht, sur l'ouverture du score ?

Malgré une bonne première période, le Sporting d'Anderlecht est rentré aux vestiaires avec un but de retard sur la pelouse du Club de Bruges, ce dimanche. Une question se pose : à qui la faute sur le but de Hans Vanaken ? Les torts semblent partagés.

Pas vraiment favori au coup d'envoi, le Sporting d'Anderlecht a pourtant réalisé une bonne première période dans le contenu sur la pelouse du Club de Bruges.

Les Mauves de Vitor Bruno ont multiplié les sorties de balle réussies et se sont procuré des occasions, mais sont tombés sur Yann Sommer ou ont manqué de justesse dans le dernier geste.

En face, le Club de Bruges n'a pas l'habitude de pardonner. Même s'ils ne sont pas dans un grand jour, les Blauw & Zwart sont capables de frapper à tout moment. La marque des grandes équipes.

À qui la faute sur le but de Vanaken ?

L'équipe d'Ivan Leko tournait tout de même mieux depuis un bon quart d'heure et a finalement trouvé l'ouverture via Hans Vanaken, qui a repris victorieusement de la tête un centre de Tsawa.

Une action permise par la perte de balle de Pétrot, l'absence de pressing sur le médian suisse, le duel aérien perdu dans le rectangle et la faute de main de Colin Coosemans, qui semblait pouvoir écarter le ballon. Torts partagés, et Anderlecht mené au repos.



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