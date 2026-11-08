Après Ed Still, un autre entraîneur de D1A viré ce week-end ?

Edward Still sera-t-il le seul entraîneur de Jupiler Pro League viré ce week-end ? Ce n'est pas si sûr après la nouvelle contre-performance réalisée par l'Antwerp face à Lommel. La trêve internationale pointant le bout de son nez pourrait sonner le glas de l'entraîneur allemand Marvin Compper.

Malgré sa superbe victoire acquise face au Sporting Charleroi il y a deux semaines, l'Antwerp ne va pas beaucoup mieux. En témoigne cette nouvelle contre-performance réalisée face à Lommel, samedi soir.

Devant au score à deux reprises, les Anversois ont finalement concédé le point du partage contre le promu, qui avait manqué l'opportunité d'ouvrir le score sur penalty en début de partie.

Après onze journées et en attendant les autres résultats du week-end, le Great Old est englué à la treizième place du classement avec un très maigre bilan de 11 points sur 33.

Marvin Compper, coupable ou non ?

Un bilan qui pourrait avoir raison de l'entraîneur allemand Marvin Compper, qui ne semble pas trouver la clé pour inverser la tendance. "Ce n'est pourtant pas lui le fautif", a assuré le jeune Xander Dierckx au micro de Het Gazet van Antwerpen après la rencontre.

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"Nous avons toujours pleinement confiance en l'entraîneur. C'est à nous, les joueurs, de nous concentrer sur nous-mêmes. L'entraîneur n'y est pour rien, cette responsabilité nous incombe entièrement." Reste à voir si la nouvelle direction de l'Antwerp pensera la même chose...