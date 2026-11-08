Après le 0-4, voilà le 0-5 : la Championship s'incline devant la parade noire-jaune-rouge

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Photo: © photonews
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Philippe Clement vit des semaines de rêve à Norwich. Après l'impressionnante victoire 0-5 sur le terrain de Bristol City, l'entraîneur belge enchaîne un quatrième succès de rang en Championship.

Norwich avait déjà impressionné mardi avec une victoire 0-4 contre Derby County. Samedi, une nouvelle correction a suivi, permettant à l'équipe de Clement d'inscrire pas moins de neuf buts lors de deux déplacements, sans en encaisser le moindre.

“L'équipe progresse de semaine en semaine. Je vois des garçons devenir des hommes. Chez beaucoup de jeunes joueurs, on constate clairement une évolution”, a déclaré Clement après la rencontre. 

Clement veut voir du football total

Le Belge était particulièrement satisfait de la manière dont ses joueurs ont pris le match en main. À la mi-temps, le score n'était encore que de 0-1, mais Norwich a complètement distancé l'équipe locale en seconde période.

“Nous avons joué avec patience et nous les avons fatigués. Cela a créé davantage d'espaces après la pause. Je suis fier de notre intensité, de notre discipline et de notre qualité avec le ballon”, a-t-il poursuivi.

Fait marquant : Norwich compte déjà 14 buteurs différents en championnat cette saison. C'est précisément ce que Clement souhaite. “Je veux créer une équipe dans laquelle tout le monde peut marquer, sauf le gardien. Nous attaquons tous ensemble et nous défendons aussi tous ensemble. C'est le football que je veux voir, une sorte de football total".

Lire aussi… Norwich et Philippe Clément à nouveau irrésistibles

La Premier League reste l'ambition

Malgré ces résultats impressionnants, Clement ne veut pas que ses joueurs se reposent sur leurs lauriers. L'entraîneur voit encore une importante marge de progression et s'attend à ce que Norwich continue de grandir au cours des prochaines semaines.

“Si nous voulons réaliser les ambitions de ce club, nous avons besoin de régularité. Sinon, on ne peut pas viser la Premier League à l'avenir. Nous construisons cela étape par étape. Rome ne s'est pas faite en un jour", temporise-t-il. Avec raison : Norwich a encore du chemin à faire pour totalement faire oublier son début de saison délicat ; l'équipe n'est toujours que douzième de Championship.

Les supporters ont eux aussi reçu une mention spéciale. Plus de 2.000 d'entre eux ont effectué le long déplacement jusqu'à Bristol. “Je suis extrêmement heureux pour eux. Ils nous ont aussi soutenus lorsque les choses allaient moins bien. Je pense qu'ils rentrent maintenant chez eux avec un grand sourire".

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