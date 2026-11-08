Après les critiques, Naples prend une grosse décision concernant Kevin De Bruyne

L'avenir de Kevin De Bruyne à Naples continue de susciter de nombreuses interrogations. Après les récentes critiques dont l'international belge a fait l'objet, les spéculations autour d'un éventuel départ dès le mercato hivernal se sont multipliées. Le club italien ne compterait toutefois pas se séparer de son milieu de terrain.

Kevin De Bruyne traverse une période agitée à Naples. La lourde défaite 4-1 concédée face au FC Porto en Ligue des Champions a ravivé les tensions, notamment après une altercation sur le terrain entre le Belge et son coéquipier Lorenzo Lucca. Ces derniers jours, le Diable Rouge a également essuyé de nombreuses critiques dans la presse italienne.

Naples ne veut pas laisser partir De Bruyne

Malgré ce climat difficile, Naples n'aurait aucune intention de se séparer de Kevin De Bruyne lors du prochain mercato hivernal. Selon La Gazzetta dello Sport, la direction napolitaine souhaite conserver le milieu de terrain de 35 ans au moins jusqu'au terme de la saison. Seules des circonstances exceptionnelles pourraient toutefois remettre cette position en question.

Cette volonté de retenir le Belge peut surprendre, alors que plusieurs rumeurs l'ont récemment envoyé aux États-Unis ou en Arabie saoudite. De plus, le Diable Rouge dispose d'un contrat particulièrement avantageux. D'après la presse italienne, il percevrait près de treize millions d'euros bruts par an. Son bail actuel court jusqu'en juin 2027.

Frank Anguissa sur le départ ?

À l'inverse, l'avenir de Frank Anguissa serait beaucoup plus incertain. Selon le quotidien sportif italien, le milieu de terrain camerounais ne serait plus assuré de conserver sa place dans les plans du club. Naples devra donc prendre plusieurs décisions importantes concernant la composition de son effectif au cours des prochains mois.



Pour Kevin De Bruyne, un départ dès cet hiver ne semble donc pas à l'ordre du jour. L'entraîneur Massimiliano Allegri, en danger, souhaiterait plutôt renforcer son groupe durant le mercato hivernal que l'affaiblir davantage. L'avenir du Diable Rouge au-delà de cette saison reste néanmoins incertain.