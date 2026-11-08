Ca n'a pas plus à Ivan Leko : un Brugeois était écarté du topper pour raisons disciplinaires

Surprise à Bruges ce dimanche : Mamadou Diakhon était absent de la feuille de match avant le topper contre Anderlecht. Le Club n'a pas donné d'explications précises concernant cette absence, mais elle était apparemment d'ordre disciplinaire.

Mamadou Diakhon (21 ans) paraissait promis à une place de titulaire ce dimanche face au RSC Anderlecht. En raison de la blessure de Jan Virgili, l'international sénégalais avait en tout cas de bonnes raisons d'espérer et beaucoup de médias au nord du pays le voyaient démarrer.

Mais Diakhon n'était même pas sur la feuille de match. Une absence de dernière minute qui avait surpris, et que le Club de Bruges n'avait pas explicitée.

Sanction disciplinaire pour Diakhon

Or, selon les informations du Nieuwsblad, il semble que l'absence de Mamadou Diakhon était en réalité une décision d'ordre disciplinaire. La veille, il aurait en effet appris qu'il ne démarrerait pas face au RSC Anderlecht, et l'a très mal pris.

Le joueur formé au Stade de Reims a alors quitté l'entraînement sans même y participer et est rentré chez lui furieux. Une attitude qui n'est naturellement pas restée sans conséquences, même si le Club de Bruges n'a jusqu'ici rien confirmé, y compris après la rencontre.

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Pour Mamadou Diakhon, cela pourrait bien être l'écart de trop. Ivan Leko n'est pas encore vraiment convaincu par le Franco-Sénégalais, dont il attend beaucoup. Cette saison, Diakho n'a démarré que 5 matchs en D1A, et aucun en Champions League ; il compte un but et trois passes décisives en championnat.