Ce Charleroi-là a de vrais ingrédients pour signer une grande saison

Auteur d'un doublé et d'une passe décisive sur la pelouse de Westerlo, Aurélien Scheidler a logiquement été élu homme du match. En pleine forme, l'attaquant français est actuellement le joueur le plus décisif des Zèbres depuis le début de la saison, à égalité avec son compère d'attaque Freddy Mbemba.

Large vainqueur sur la pelouse de Westerlo (1-5), le Sporting Charleroi poursuit son excellent début de saison. Les Zèbres signent un superbe bilan de 27 points sur 33 et comptent désormais onze longueurs d'avance sur le sixième dans la course aux places européennes.

Samedi soir, les Carolos ont fait vivre un cauchemar aux Campinois, notamment grâce à un Aurélien Scheidler des grands soirs. L'attaquant français a été impliqué dans trois des cinq réalisations de son équipe, avec deux buts et une passe décisive.

À l'affût pour reprendre la manchette de Jungdal sur la frappe sèche de Patrick Pflucke, puis d'une grande justesse malgré sa glissade pour inscrire le 0-4, Scheidler avait également délivré l'assist sur le deuxième but de Mbemba. Le Français de 28 ans a logiquement été élu homme du match.

Scheidler, homme du match et joueur le plus décisif des Zèbres

Décisif, Scheidler l'est loin d'être pour la première fois cette saison. En dix rencontres de championnat, il affiche désormais six buts et deux passes décisives à son compteur.

Impliqué dans 31 % des buts de son équipe, celui qui avait rejoint Charleroi en provenance de Dender à l'été 2025 pour 1,5 million d'euros est, à égalité avec Freddy Mbemba, le joueur le plus décisif des Zèbres. Ce dernier totalise lui aussi huit contributions directes, avec cinq buts et trois assists.



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Pour réaliser une grande saison, une équipe a besoin d'un attaquant prolifique. À ce titre, le Sporting Charleroi peut clairement compter sur Aurélien Scheidler, qui n'est déjà plus qu'à trois buts de son total de la saison dernière en Jupiler Pro League, avec vingt-six matchs disputés de moins. Signe d'une progression individuelle et collective, nécessaire aussi pour réaliser une grande saison.