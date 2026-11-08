Challenger Pro League : Dender laisse filer des points à Lokeren après avoir mené de deux buts

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Challenger Pro League : Dender laisse filer des points à Lokeren après avoir mené de deux buts
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Le FCV Dender a laissé filer le Beerschot en tête de la Challenger Pro League. Menant pourtant de deux buts, les Flandriens ont laissé leur adversaire revenir dans le coup suite à une exclusion.

Dender a laissé échapper deux points sur la pelouse de Lokeren (2-2), ce dimanche, lors de la 10e journée de Challenger Pro League. Alors qu'il menait de deux buts, le club flandrien a été rejoint après l'exclusion de Kembo Diliwidi.

Une contre-performance dont profite le Beerschot (27 points), qui compte désormais sept longueurs d'avance sur son dauphin. Dender enchaîne ainsi une troisième rencontre sans victoire, tandis que Lokeren occupe la septième place avec 14 unités.

Kembo Diliwidi exclu... sur sa première touche de balle 

Les visiteurs avaient pourtant pris les commandes de la rencontre. À la 20e minute, Malcolm Viltard a converti un penalty pour ouvrir le score (0-1), après une main de Jerome Arens dans la surface sur une tentative du même Viltard. Dender a ensuite longtemps conservé cet avantage avant de faire le break peu après l'heure de jeu. Adam Nhaili a ainsi trouvé le chemin des filets à la 67e minute d'une frappe placée (0-2).

Mais la rencontre a basculé deux minutes plus tard. À peine entré en jeu, Kembo Diliwidi a été exclu pour une semelle, laissant Dender en infériorité numérique (69e). Lokeren a immédiatement saisi l'occasion de revenir dans la partie. Toon Janssen a d'abord réduit l'écart sur corner à la 72e minute (1-2), avant qu'Ademola Ola-Adebomi ne rétablisse l'égalité trois minutes plus tard. À la réception d'un nouveau corner joué rapidement, l'attaquant a trompé le gardien adverse d'une demi-volée (75e, 2-2).


La fin de rencontre a également été marquée par une exclusion côté lokerenois. Luan Simnica a reçu un second avertissement dans le temps additionnel (90e+3), mais cela n'a pas empêché les Waeslandiens de conserver le point du partage.

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