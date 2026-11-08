Christos Tzolis crée la polémique à Arsenal et pousse Mikel Arteta à réagir

Christos Tzolis s'est retrouvé au cœur d'une situation pour le moins surprenante à Arsenal. L'ancien joueur du Club de Bruges aurait involontairement divulgué des informations concernant la composition de l'équipe londonienne. Selon la presse anglaise, Mikel Arteta a depuis pris des mesures afin d'éviter qu'un tel incident ne se reproduise.

L'origine de l'affaire est surprenante. Tzolis est un fervent joueur de Fantasy Premier League, le jeu populaire dans lequel les supporters composent leur propre équipe avec des joueurs du championnat anglais. Avant le match contre Liverpool, le Grec s'était sélectionné dans son équipe fantasy. Un choix qui s'est ensuite révélé particulièrement malheureux.

Arteta ne veut plus prendre de risques

Des supporters attentifs ont remarqué le choix de Tzolis et en ont déduit qu'il serait titulaire contre Liverpool. Cette prédiction s'est avérée juste. Sans s'en rendre compte, l'ancien joueur du Club de Bruges a donc peut-être divulgué des informations sensibles sur les plans de son entraîneur.

Selon The Sun, Arteta a organisé une réunion interne à la suite de cet épisode. L'entraîneur espagnol aurait décidé que les joueurs et les membres du staff ne pourraient désormais plus intégrer de joueurs d'Arsenal dans leurs équipes fantasy. Il veut ainsi empêcher les adversaires d'obtenir trop tôt des indices sur sa composition.

Tzolis s'adapte

Le Grec semble en tout cas avoir compris le message. Il a utilisé sa wildcard, qui lui permettait d'effectuer plusieurs changements dans son équipe fantasy, et a retiré tous les joueurs d'Arsenal de sa sélection. Un employé du club aurait également pris la même décision.



Pour Tzolis, un hobby innocent entraîne donc une conséquence inattendue. L'attaquant, qui a rejoint Arsenal l'été dernier en provenance du Club de Bruges pour environ 40 millions d'euros, a involontairement donné quelques maux de tête supplémentaires à son entraîneur.