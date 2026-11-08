"Depuis son erreur au Mondial, il n'est plus le même" : Senne Lammens encore très critiqué

Senne Lammens a encore vécu une soirée très compliquée avec Manchester United. Le portier belge s'est retourné quatre fois, et deux des buts encaissés semblaient au moins en partie de sa faute. Il a été très critiqué après la rencontre.

Pour le Manchester Evening News, l'un des médias de référence en Angleterre concernant les clubs de la ville, Senne Lammens ne méritait pas mieux qu'un 3/10 après sa prestation : "Fautif sur les deux premiers buts d'Aston Villa et trop lent à sortir devant Alysson plus tard en première période", lit-on notamment.

Surtout, le média anglais estime que Lammens commence à susciter des questions à Manchester "pour la première fois depuis son arrivée" - ce n'est pas exactement vrai, car le portier belge avait déjà été critiqué par le passé, mais sa situation se complique clairement avec cette nouvelle performance mitigée.

Senne Lammens jamais revenu de son erreur à la Coupe du Monde ?

Pour Ashley Young, ancien joueur emblématique de Manchester United (261 matchs pour les Red Devils) et désormais consultant pour SkySports, Senne Lammens est clairement à pointer du doigt ce dimanche.

"Il ne se couvre pas exactement de gloire aujourd'hui. Depuis qu'il a commis cette erreur à la Coupe du Monde, il n'a plus jamais été le même", souligne l'ex-international anglais.

Roy Keane, lui aussi pour SkySports, ne dit rien d'autre : "Le gardien doit faire mieux. C'est un arrêt basique", estime l'ancien milieu de terrain au sujet du premier but mancunien, qui est tombé dès la première minute. "Aston Villa n'en a certainement pas cru sa chance".



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Ce n'est pas la première fois ces dernières semaines que Senne Lammens suscite des interrogations chez Roy Keane, qui avait récemment déclaré que le Belge "coûtait des points" à Manchester United. Au vu de la forme de son équipe, et des bonnes performances de Mike Penders avec Chelsea, la pression pourrait aussi être présente en sélection...