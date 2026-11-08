Edward Still viré de la RAAL : les explications de Salvatore Curaba

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Edward Still viré de la RAAL : les explications de Salvatore Curaba
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La nouvelle est tombée peu après le coup de sifflet final, samedi soir : Edward Still n'est plus l'entraîneur de La Louvière, battue cette fois face au Cercle de Bruges (0-1). C'est Salvatore Curaba qui a annoncé la nouvelle au micro de DAZN.

C'est Salvatore Curaba qui a appris lui-même la nouvelle au micro de DAZN après la nouvelle défaite de la RAAL, cette fois face au Cercle de Bruges : Edward Still n'est plus l'entraîneur des Loups. 

"L'annonce que je souhaite faire est qu'on a pris la décision d'arrêter la collaboration avec Edward", a déclaré Curaba, qui s'est présenté au micro du diffuseur à la place du désormais ex-T1.

"J'aime beaucoup Edward, mais l'intérêt du club passe avant l'intérêt de chaque personne et je pense qu'on se doit de prendre une décision. On s'était fixés un objectif de cinq points sur neuf, idéalement six points sur neuf. On en a pris trois", a déclaré l'homme fort de La Louvière.

Edward Still viré de la RAAL, les explications de Curaba

"Ce n'est évidemment pas lui qui tire les penalties. Je pense qu'il faisait du bon boulot. Il fallait juste être patient, mais la RAAL a-t-elle l'opportunité d'être patiente ? On est avant-derniers et on a décidé d'arrêter la collaboration."

La RAAL aura donc un autre entraîneur sur son banc pendant la trêve internationale. "On va lancer la recherche dès demain (lisez ce dimanche, ndlr.). J'ai parlé aux joueurs et au staff. Il faut qu'on se serre les coudes pour se sortir de cette crise."

Lire aussi… Deux penaltys manqués qui coûtent cher : la RAAL fait la très mauvaise opération de la soirée

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