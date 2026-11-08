Folle soirée pour Besnik Hasi, critique envers ses joueurs

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Folle soirée pour Besnik Hasi, critique envers ses joueurs
Photo: © photonews

Besnik Hasi a vécu une soirée complètement folle samedi dans le championnat turc. L'ancien entraîneur d'Anderlecht a vu son équipe de l'Amed SK s'incliner 4-3 sur la pelouse de Galatasaray. Longtemps dépassés et proches de sombrer, ses joueurs ont pourtant trouvé les ressources pour relancer la rencontre, notamment grâce à deux anciens visages bien connus de la Jupiler Pro League, qui ont rendu le scénario haletant.

Galatasaray a parfaitement lancé sa rencontre. Rafael Leão a ouvert le score dès la septième minute, avant que les locaux ne doublent leur avantage juste avant la pause sur un but contre son camp du gardien Alban Lafont. Lorsque Aleksey Batrakov a porté le score à 3-0 à la 59e minute, tout semblait joué.

Mais l'équipe entraînée par Besnik Hasi a refusé de baisser les bras. Dia Saba a réduit l'écart sur coup franc à la 62e minute, puis l'ancien attaquant de La Gantoise Gift Orban a inscrit le deuxième but de son équipe de la tête, trois minutes plus tard. En l'espace de quelques instants, le score était passé à 3-2 et la rencontre était totalement relancée.

Yira Sor aussi de la partie

Galatasaray a repris deux buts d'avance à la 80e minute grâce à Barış Alper Yılmaz. L'Amed SK n'a toutefois pas renoncé à l'idée d'un retour. Dans le temps additionnel, Yira Sor, passé par le KRC Genk, a même ramené les siens à 4-3. L'équipe de Hasi n'est cependant pas parvenue à arracher l'égalisation.

La réalisation de Sor était d'autant plus remarquable que l'attaquant nigérian effectuait son retour après deux mois et demi d'absence. Selon Hasi, il n'était d'ailleurs pas encore totalement remis sur le plan physique.

Malgré la réaction de ses joueurs, Hasi a eu du mal à digérer les nombreuses erreurs défensives de son équipe. L'entraîneur estime que ses hommes ont trop facilement permis à leur adversaire de trouver le chemin des filets.

Hasi très critique envers sa défense

"Nous avons en réalité offert nous-mêmes trois buts. Nous avons encaissé des buts beaucoup trop facilement", a regretté le technicien au micro de beIN Sport. "Nous n'avons pas vécu notre meilleure journée sur le plan défensif, mais mes joueurs ont montré du caractère."

L'ancien entraîneur d'Anderlecht s'attendait à ce que Galatasaray éprouve davantage de difficultés sur le plan physique après la pause après avoir joué en Coupe d'Europe pendant la semaine. Son équipe a su en profiter pour revenir dans la rencontre, mais ses largesses défensives lui ont finalement coûté cher.

"Mes joueurs ont tout donné. Je suis satisfait de leur engagement, mais nous devons encore progresser en tant qu'équipe. Quand vous marquez trois fois, vous pouvez être satisfait. Mais si vous en encaissez quatre, vous perdez", a conclu Hasi.

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