Frank Acheampong aurait pu revenir en Belgique : "J'ai été contacté par Besnik Hasi"

Frank Acheampong continue à s'éclater dans le championnat chinois. Il en est désormais à son quatrième club dans la Super League locale et est déjà la nouvelle coqueluche des supporters. Mais il aurait également pu revenir en Belgique.

À Anderlecht, Frank Acheampong était surnommé 'Mister Europe' pour ses quelques buts cruciaux sur la scène continentale. Le petit Ghanéen, caractérisé pour ses accélérations fulgurantes sur le côté gauche, faisait partie de la dernière équipe du Sporting championne sous René Weiler en 2017.

Les Mauves l'avaient alors bien vendu : en plus des trois millions de son prêt payant à Tianjin, ils avaient récupéré trois autres millions sur son transfert définitif en 2018.

Depuis, Acheampong (qui a fêté ses 33 ans en octobre) est devenu une véritable star du championnat chinois. Egalement passé par les clubs d'Henan, de Shenzhen et du Dalian Yingbo, il en est aujourd'hui à 77 buts et 33 assists en 221 matchs de Super League locale.

L'appel de Malines

Il y a deux ans, l'opportunité de rentrer en Belgique s'est pourtant présentée. J'ai été contacté par Besnik Hasi via quelqu'un. Mais il ne travaillait pas pour Anderlecht (Hasi était alors à Malines NDLR). J'aurais pu rentrer en Belgique mais j'ai préféré rester ici".



Acheampong se sent bien en Chine. "Tout déménager aurait été un peu stressant pour moi donc j'ai préféré rester. Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait mais j'espère rester encore une saison", explique-t-il à La Dernière Heure.