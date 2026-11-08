Hans Vanaken furieux après le Topper : "Il faut supprimer la VAR"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Hans Vanaken furieux après le Topper : "Il faut supprimer la VAR"
Photo: © Photonews
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Buteur à l'occasion de sa 500e apparition en Jupiler Pro League et désormais meilleur réalisateur de l'histoire du Topper, Hans Vanaken avait a priori toutes les raisons de passer un après-midi heureux au Jan Breydelstadion. Le Brugeois affichait pourtant sa déception au coup de sifflet final, après l'égalisation de Mihajlo Cvetkovic.

Malgré un début de match quelque peu timide, le Club de Bruges avait toutes les cartes en main pour remporter ce premier Topper de la saison face au Sporting d'Anderlecht.

Hans Vanaken avait ouvert le score en fin de première période sur un centre de Tsawa. Le milieu de terrain en avait profité pour marquer à l'occasion de sa 500e apparition en Jupiler Pro League et devenir, avec douze réalisations, le meilleur buteur de l'histoire du Topper, devant Paul Van Himst et Raoul Lambert.

Le Diable Rouge était pourtant particulièrement frustré au coup de sifflet final, après l'égalisation de Mihajlo Cvetkovic à la suite d'un duel musclé avec Brandon Mechele. Une phase litigieuse sur laquelle Hans Vanaken est revenu avec véhémence au micro de DAZN.

Hans Vanaken s'emporte contre la VAR

"On pourrait peut-être siffler le premier contact (de Mechele sur Cvetkovic au milieu de terrain, ndlr.). Mais regarde ici, regarde ici", s'est exclamé Vanaken en découvrant le tirage de short de Cvetkovic sur Mechele.

"À mes yeux, tu ne peux pas laisser passer ça. C'est tout simplement ridicule, ça n'a aucun sens. Franchement, je ne comprends pas l'intérêt de la VAR. Il faut tout simplement la supprimer", a lâché le capitaine brugeois.

Lire aussi… 🎥 Vanaken ne pardonne pas : à qui la faute, à Anderlecht, sur l'ouverture du score ?

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