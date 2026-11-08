Hein Vanhaezebrouck n'épargne ni le Club de Bruges ni Anderlecht : "Ils peuvent les remercier"

Le Club de Bruges et Anderlecht se sont quittés sur un partage (1-1) dimanche après-midi. Au terme de la rencontre, Hein Vanhaezebrouck a livré son analyse sur DAZN, formulant plusieurs critiques à l'égard des deux équipes. L'ancien entraîneur a notamment pointé du doigt l'approche trop défensive des Mauves, mais aussi les risques que continue de prendre le Club de Bruges dans son système défensif.

Hein Vanhaezebrouck s'est interrogé sur les choix tactiques d'Anderlecht. "Je ne sais pas si l'on ne peut pas prendre des points au Club de Bruges en osant le confronter et même en essayant de le repousser. D'autres équipes ont déjà prouvé que le Club de Bruges pouvait être vulnérable."

Anderlecht a trop peu apporté offensivement

Selon l'ancien T1, les Mauves auraient pu se montrer bien plus entreprenants. "Anderlecht a choisi aujourd'hui de mettre en place un bloc défensif et surtout de très bien défendre. En première période, ils s'en sortent bien, car ils auraient pu encaisser plus d'un but. Au final, ils n'ont pratiquement rien apporté offensivement."

Le Club de Bruges n'a toutefois pas échappé aux critiques. "En réalité, ils peuvent remercier le Club de Bruges de s'être laissé trop facilement déjouer à certains moments dans ce système typique où l'on défend en un contre un partout", a constaté Vanhaezebrouck.

Vanhaezebrouck pointe un gros problème au Club de Bruges

L'ancien entraîneur a surtout eu du mal à comprendre la manière dont les Blauw-Zwart ont continué à défendre. "Au moment où vous avez complètement le match en main, vous pourriez tout de même apporter un peu plus de sécurité. Par exemple, que Mechele n'essaie plus constamment d'avancer, mais qu'il dise : laissez l'adversaire recevoir le ballon là-bas, nous veillerons à être revenus à temps."

Lire aussi… Ca n'a pas plus à Ivan Leko : un Brugeois était écarté du topper pour raisons disciplinaires›

Vanhaezebrouck s'attend à ce que ces choix tactiques continuent de faire débat. "C'est dommage pour le Club de Bruges. Je pense qu'on en parlera encore. C'est peut-être la première fois que l'on voit vraiment dans le résultat que ce système en un contre un comporte des risques. Le Club de Bruges s'en est très souvent sorti ainsi, mais pas aujourd'hui."