La première expérience d'entraîneur de Ruud Vormer vire au fiasco

Ruud Vormer traverse une période particulièrement délicate à la tête du FC Knokke. Samedi, l'ancien capitaine du Club de Bruges a vu son équipe concéder une cinquième défaite consécutive. Il peut toutefois compter sur le soutien de son vestiaire, qui continue de lui accorder sa confiance.

Onzième, dix points sur trente-trois : les résultats de Knokke sont bien loin des ambitions affichées par le club côtier. Et sur la pelouse de Dessel Sport, les choses ont une nouvelle fois mal tourné. Alors qu'un partage semblait encore possible, Hannes Smolders a finalement offert la victoire aux locaux en fin de rencontre (1-0).

Les joueurs défendent Vormer

Malgré l'enchaînement des défaites, le vestiaire continue de soutenir Ruud Vormer, qui vit une première expérience compliquée sur le banc d'une équipe adulte (il avait commencé son aventure comme entraîneur des U17 du club). Dans les colonnes de Het Gazet van Antwerpen, l'attaquant Mauro Trari estime que l'entraîneur n'est pas responsable des performances décevantes de son équipe.

"Non, ce n'est pas la faute de l'entraîneur. Nous avons encore suffisamment confiance en lui. Tactiquement, tout est bien en place et nous travaillons suffisamment là-dessus à l'entraînement, mais cela ne se traduit tout simplement pas en match", explique l'attaquant.

Selon lui, le problème est avant tout mental. Knokke a besoin d'un résultat positif pour retrouver confiance. Trari ne peut toutefois pas encore aider ses coéquipiers à inverser la tendance. Victime d'une fracture du péroné, il poursuit sa revalidation et n'envisage pas de retrouver les terrains avant la période du Nouvel An.

Deux rencontres importantes à venir

Deux rendez-vous potentiellement décisifs attendent désormais Vormer et ses joueurs. Dimanche prochain, Knokke accueillera Tirlemont avant de se déplacer sur la pelouse du leader, Mandel.





L'entraîneur néerlandais bénéficie donc toujours du soutien de son vestiaire, mais la réalité sportive reste préoccupante. Après cinq défaites consécutives, le besoin d'un sursaut se fait de plus en plus pressant. Les prochaines semaines permettront de voir si Vormer parviendra à remettre son équipe sur les rails.